【新店オープン】質屋かんてい局 富山インター店、1月17日(土)グランドオープン！

FTC株式会社

FTC株式会社（本社：岐阜県大垣市）は、全国展開する質屋「かんてい局」の新たな店舗として、質屋かんてい局 富山インター店（所在地：富山県富山市上袋686-1）を2026年1月17日(土)にグランドオープンいたしましたのでお知らせします。

質屋かんてい局では、金・プラチナ・ダイヤモンドなどの貴金属・宝石、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスなどのブランド品、ロレックス、オメガ、カルティエなどの時計をはじめ、家電製品、家具、携帯電話、スマートフォン、衣類、着物、切手、商品券、金券、金貨、古銭、骨董品、お酒、コスメ、化粧品、食器、タオル、電動工具など、多岐にわたる品物の質預かり、高価買取を行っています。

■店内の様子

質屋かんてい局 富山インター店は、お客様の大切なお品物を丁寧に査定し、ご納得いただける「質預かり」「買取」をご提供します。どうぞお気軽にご来店ください。

■店舗情報

店舗名：質屋かんてい局 富山インター店

住所：富山県富山市上袋686-1

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日

TEL：076-422-0102

URL：https://kanteikyoku.jp/store/toyamainter/(https://kanteikyoku.jp/store/toyamainter/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)

■質屋かんてい局FC加盟店募集中！

40年以上続く本部が運営！高価買取！高額融資！質屋だから、安心安全の『質屋かんてい局』

全国にグループをもつ安心の質屋！『質屋かんてい局』は、質・買取特化型から大型店まで複数の出店パターンで運営ができるビジネスです。どの出店店舗であっても店舗運営支援や人材採用支援、研修制度など、本部のサポート制度が手厚いため安心して事業に挑戦できます。

興味のある方、公式HPよりお問合せ下さい。

URL： https://kanteikyoku.jp/franchise/(https://kanteikyoku.jp/franchise/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)

■会社概要

社名：FTC株式会社

本社所在地：〒503-0023 岐阜県大垣市笠木町260-1

コーポレートサイトURL： https://www.ftcproject.co.jp/(https://www.ftcproject.co.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)

事業内容：質屋及びリユースショップの運営

・かんてい局直営店サイト： https://kanteikyoku-web.jp/(https://kanteikyoku-web.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)

質屋及びリユースショップの全国チェーン展開

・かんてい局チェーンサイト： https://kanteikyoku.jp/(https://kanteikyoku.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)

・リサイクルマートチェーンサイト： https://www.recyclemart.jp/(https://www.recyclemart.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Kanteikyoku_Toyamainter)