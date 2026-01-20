中高年の「自然な出会い」を。大阪ミナミで、マッチングなしの交流イベント「みんなで飲もう！オトナのコンパ」開催決定！

飲食を楽しみながらゆったりと。中高年層の孤独解消と地域活性化を目指す、新しい「大人の社交場」が誕生。

株式会社TMSホールディングス

株式会社トータルマリアージュサポートが運営するTMSイベントポータル（https://www.exeo-japan.co.jp/）は、40代・50代・60代の中高年層を対象とした新しい交流イベント「みんなで飲もう！オトナのコンパ」を、大阪ミナミの炉端焼き屋「炉ばたワコー」にて定期開催することを決定いたしました。

本イベントは、既存の婚活パーティーとは異なり、マッチングやインプレッションなどの形式をなくし、「純粋な交流の場」を提供することで、中高年層の新しいコミュニティ形成を支援します。

近年、中高年層における孤独感の解消や、退職後・子育て後の新しいコミュニティ形成へのニーズが社会的に高まっています。しかし、従来のイベントは「結果（カップリング）」を重視する傾向があり、人生のパートナーがほしい・新しいコミュニティ形成をしたいと考える中高年層にとっては心理的な参加障壁となっていました。

本イベントは、この課題に対し、あえて「マッチング」や「印象確認」を一切行わない形式を採用。美味しい食事とお酒を楽しみながら、ゆったりと自然な流れで新しい出会いを見つける「大人の社交場」を目指します。

「みんなで飲もう！オトナのコンパ」3つの特徴

本イベントは、参加者がリラックスし、本質的な交流を楽しめるよう、以下の3つのポイントにこだわって設計されています。

開催の背景と狙い：中高年層の「サードプレイス」を目指して

- 「マッチングなし」の安心感従来の婚活パーティーの定番である印象確認やカップリング発表などの演出を一切なくすことで、参加者はプレッシャーなくイベントに参加し、よりフラットに会話と飲食を楽しめます。- 少人数制（4対4）の質の高い対話4対4程度の少人数制で開催。大人数で誰と何を話したかわからないといったことがないよう、一人ひとりとじっくり向き合える環境を整え、深い交流を可能にします。- 情緒ある「炉端焼き屋」での開催開催場所は、お食事に定評のある大阪ミナミの炉端焼き屋「炉ばたワコー」。馴染み深く落ち着いた雰囲気の中で、懐かしさと安心感を感じながら交流できます。

本イベントの最大の狙いは、中高年層にとっての「サードプレイス（家庭でも職場でもない第三の居場所）」を創出することにあります。

特に40代から60代の方々にとって、新しい友人やパートナーとの出会いは、生活の質（QOL）の向上や健康寿命の延伸にも寄与する重要な要素です。

私たちは、本イベントを通じて地域コミュニティの活性化を図るとともに、中高年層がより豊かに、より楽しく過ごせる社会の実現を目指します。

開催概要

■全国各地で開催中

北海道（札幌）、宮城県（仙台）、埼玉県（大宮）、千葉県（千葉駅前）、東京都（新宿、八重洲）、神奈川県（横浜）、静岡県（静岡駅）、愛知県（名古屋駅新幹線口）、福井県（福井市）、京都府（烏丸、JR京都駅前）、滋賀県（草津）、大阪府（梅田、大阪駅前第３ビル、心斎橋）、兵庫県（神戸三宮）、岡山県（岡山駅前）、香川県（高松）、福岡県（天神）、大分県（大分市）ではパーティー専用個室会場をご用意し婚活パーティーを開催しています。また、専用個室会場のある地域だけでなく、東北・関東・北陸・中部・東海・中国・四国・九州と全国規模で公共施設等にて行うイベント企画などもご用意しております。

https://www.exeo-japan.co.jp/

