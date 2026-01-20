1/27（火）誰ひとり取り残さない教育の実現｜オンラインセミナー「Next GIGA語ろう！」第2回開催

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、教育委員会・学校関係者を対象としたオンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」の第2回を、2026年1月27日（火）に開催いたします。

第2回のテーマは「誰ひとり取り残さない教育の実現」。一人一台端末の整備が進み、学び方の多様化が可能になった一方で、すべての子どもたちが安心して学び続けられる環境づくりが、これまで以上に求められています。本セミナーでは、ICTを活用した支援のあり方を切り口に、学校・自治体それぞれの立場から考えます。

詳細：【教育委員会向け】オンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」(https://help.loilonote.app/--692925c503e7f1802e7b058b)

概要

GIGAスクール構想が第2期に入り、全国の学校現場ではICTの「導入・定着」から、その先の学びの質をどう高めていくかが改めて問われています。

オンラインセミナーシリーズ「Next GIGA語ろう！2026」では、デジタル・シティズンシップ教育をはじめ、誰ひとり取り残さない教育、学習者主体の学び、思考力の育成、探究的な学びなど、Next GIGA時代の教育を考える多様なテーマを全5回にわたって取り上げます。

第2回となる今回は、「ICTでつながる子どもの空間」という視点から、現場での具体的な取り組みを通して、誰ひとり取り残さない教育の実現について考えます。

登壇者・講演内容のご紹介

【前半】学級の中でできる心理的安全性の高め方

浜屋陽子 氏（白百合学園小学校）より、学級の中ですぐに実践できる、子どもたちの心理的安全性を高める取り組みについてご紹介いただきます。

【後半】ICTでつながる学習支援「フレンドリーオンライン」

西尾 環 氏（熊本市立本荘小学校 フレンドリーオンライン）、小川 剛 氏（熊本市教育委員会 総合支援課 指導主事）より、さまざまな理由で登校が難しい児童生徒への学習支援の取り組み「フレンドリーオンライン」についてご紹介いただきます。

詳細・お申し込み

オンラインセミナー Next GIGA語ろう！2026第2回「誰ひとり取り残さない教育の実現 ー子どもたちが安心して学べる環境とはー」

【次回予告】学習者主体の学びへの転換（2/4開催）

次回は、2月4日（水）に「学習者主体の学びへの転換」をテーマに開催します。鹿児島市教育委員会 教育DX 担当部長の木田 博 氏をゲストに迎え、「学習者主体の学び」の理論と、鹿児島市での実践をご紹介いただきます。詳細は下記リンクよりご覧ください。

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万3000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。