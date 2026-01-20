国内トップクラスの卓球選手、811名が日本一を争う！ 東京体育館で「全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）」が開幕 ～ＪＡ全農が「ニッポンの食」で応援～

ＪＡ全農は、１月２０日（火）から東京体育館で開幕する「2026年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）」に協賛し、出場選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援します。

この大会は全４種目（男女シングルス・ジュニア男女シングルス）で行われ、国内トップクラスの卓球選手が出場し日本一を争います。

昨年度大会の男女シングルスで優勝した、 松島輝空選手（木下グループ）と早田ひな選手（日本生命）

優勝選手を「ニッポンの食」で激励！

全農は平成２３年度から当大会に協賛し、大会と出場選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。今回、優勝選手への副賞として、国産黒毛和牛を合計８０ｋｇ（一般の部：各３０kg、ジュニアの部：各１０㎏）と、全農直営・みのりみのるブランドの飲食店舗でご使用いただけるお食事券を贈呈します。

「全農ブース」で、石川佳純さんの卓球教室に関するピールオフパネル展示を実施！

全農は、大会期間中の会場内に「全農ブース」を展開します。１月２０日（火）から２３日（金）は、全農所属の石川佳純さんの卓球教室「石川佳純４７都道府県サンクスツアー」（以下、サンクスツアー）の完走を記念したピールオフパネルを展示します。本展示は卓球ラケット型のカードを剥がすと、全農主催のサンクスツアーでの取り組みや各地での石川さんの思い出コメントが現れるものです。１月２４日（土）と２５日（日）に、このカードをブースに持参いただいた来場者に「石川佳純さんクリアファイル」をプレゼントします。

１月２２日（木）と２３日（金）には和牛を使用した「肉巻きおにぎり」の販売や、和牛シールを配布します。１月２４日（土）と２５日（日）には、国産農畜産物の魅力を知ることができる「全農 知っトク！抽選会」を開催するなど、来場者の皆さんに「ニッポンの食」を楽しんでもらえる企画を実施予定です。

「サンクスツアー」のピールオフパネル展示

卓球ラケット型のカード

来場メディアの皆さんも「ニッポンの食」で応援！

大会期間中、来場メディアの皆さんの控室にも「全農ブース」を設置し、おにぎり、ゆで卵、ドライフルーツをはじめとするニッポンエール商品などの飲食を提供します。朝早くから夜遅くまで会場で激戦の模様を報道するメディアの方々のエネルギー補給にご活用いただきます。

メディア控室の様子

Ｘでキャンペーンを実施！

全農広報部 公式Ｘ「全農広報部 スポーツ応援」で、優勝選手にも副賞として贈呈する国産黒毛和牛が５名様に当たるプレゼントキャンペーン企画を実施中です。

●全日本卓球選手権 応援キャンペーン

・応募期間：2026年１月１３日（火）～１月２５日（日）

・賞 品：国産黒毛和牛500g×５名様分

・参加方法：

①「全農広報部 スポーツ応援」Ｘアカウントをフォロー

②キャンペーン投稿をリポスト

・当選連絡：当選者にはＸのＤＭでご連絡します。

・アカウント：https://x.com/zennoh_sports

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Xアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

大会概要

（１）大 会 名：2026年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

（２）開催日程：2026年１月２０日（火）～２５日（日）

（３）会 場：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷１-１７-１）

（４）主 催：公益財団法人 日本卓球協会

本会は協賛社として大会を応援します。