世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域を募集します
農林水産省は、令和8年1月20日（火曜日）から6月17日（水曜日）までの間、世界農業遺産への認定申請に係る国内の承認審査及び日本農業遺産の認定を希望する地域を募集します。また、2月13日（金曜日）に公募説明会（Web会議）を開催します。
1.概要
農林水産省では、世界農業遺産の認定申請に必要な国内承認を付与するための審査を実施しており、この度、審査を希望する地域の募集を開始します。また、併せて、日本農業遺産の認定を希望する地域の募集を開始します。
〇 世界農業遺産とは
世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する制度。
〇 日本農業遺産とは
我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を農林水産大臣が認定する制度。
2.募集期間
令和8年1月20日（火曜日）から6月17日（水曜日）17時00分まで（必着）
3.募集対象
(1)世界農業遺産への認定申請に係る承認を希望する地域
(2)日本農業遺産の認定を希望する地域
4.公募説明会の開催
募集対象に該当する地域を対象に公募説明会を開催します。
(1)開催日時・場所
日時：令和8年2月13日（金曜日）14時00分から16時00分まで
場所：Web会議（Microsoft Teamsを予定）（公開）
(2)参加可能人数
100回線程度（報道関係者含む）
(3)申込方法参加を希望される方は、以下の申込フォームよりお申し込みください（電話や郵便・FAXでのお申込みは御遠慮願います。）。
なお、公募説明会への参加は、応募に当たっての必須要件ではありません。
＜申込フォーム＞ https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/nousin/kantai/giahs_setumei.html
※受付完了のメール送付は行いません。
(4)申込締切
令和8年2月9日（月曜日）
(5)Web会議URLの御連絡
Web会議URLは、2月12日（木曜日）12時00分までにメールで御連絡します。
(6)報道関係者の皆様へ
報道関係者で公募説明会の取材を希望される方におかれましても、上記(3)の申込方法に従いお申し込みください。その際、報道関係者であり、取材を希望される旨を参加申込フォームの「備考欄」に必ず明記してください。
5.申請方法及び審査基準
申請方法及び審査基準につきましては、次のURLをご覧ください。https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_r8sinsei.html
6.問合せ先
申請者の所在地により問合せ先が異なりますので、以下をご確認の上、該当する問合せ先へお尋ねください。
※メール送信の際は、★を＠に置き換えて送信してください。
申請者の所在地【北海道】
北海道開発局 農林水産部 農業振興課
〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
TEL：011-700-6768
E-mail：hkd-ky-nougyouisan★gxb.mlit.go.jp
申請者の所在地【青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県】
東北農政局 農村振興部 農村環境課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟
TEL：022-221-6256
E-mail：giahs_tohoku★maff.go.jp
申請者の所在地【茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県】
関東農政局 農村振興部 農村環境課
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL：048-740-0515
E-mail：giahs_kanto★maff.go.jp
申請者の所在地【新潟県、富山県、石川県、福井県】
北陸農政局 農村振興部 農村環境課
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
TEL：076-232-4533
E-mail：nogyoisan_hokuriku04★maff.go.jp
申請者の所在地【岐阜県、愛知県、三重県】
東海農政局 農村振興部 農村環境課
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL：052-223-4631
E-mail：tokai_kankyo★maff.go.jp
申請者の所在地【滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】
近畿農政局 農村振興部 農村環境課
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
TEL：075-414-9052
E-mail：giahs_kinki★maff.go.jp
申請者の所在地【鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県】
中国四国農政局 農村振興部 農村環境課
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎
TEL：086-224-9417
E-mail：giahs_chushi★maff.go.jp
申請者の所在地【福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県】
九州農政局 農村振興部 農村環境課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎
TEL：096-300-6439
E-mail：giahs_kyushu★maff.go.jp
申請者の所在地【沖縄県】
沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL：098-866-1652
E-mail：giahs-form-submission900★ogb.cao.go.jp
添付資料
令和8年度世界農業遺産・日本農業遺産募集チラシ(PDF : 1,388KB)