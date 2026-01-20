茨城・常総の魅力を発信する食のテーマパーク道の駅常総(所在地：茨城県常総市、運営：株式会社COLLECT、以下：当施設)は、2026年1月21日(水)に、開業から1000日という節目の日を迎えます。日頃からご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めたイベントと、縁起物「大寒卵」の期間限定フェアを行います。





一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」の時期。この季節に産まれる卵は、古くから節目の縁起ものとして親しまれてきました。この記念すべき日にあわせ、当施設では

・「大寒卵」の季節にちなんだ期間限定フェア

・日頃のご愛顧への感謝を込めたオープン1000日記念企画

この二つを同時開催いたします。





道の駅常総 公式サイト： https://www.michinoeki-joso.com/





オープン1000日記念＆大寒卵のイベント開催









■開業1000日を迎える節目の日に、感謝を込めて

2023年の開業以来、道の駅常総は多くのお客様、生産者の皆さま、地域の方々に支えられ、2026年1月21日でオープンから1000日目を迎えます。

この節目の日に、「大寒」という季節の節目と重ね合わせ、日頃の感謝の気持ちを形にした1000日記念企画を各部門で実施いたします。





●物販部門【1月21日(水)】

1000日記念セット

日頃の感謝を込めた、道の駅常総ならではの限定セットを数量限定で販売。

内容はご来店されてからのお楽しみ！









●通販部門

・ぽて吉8個入り×1

・メロンパンまんじゅう3個入り×1

・TAMAGOYAベイクタルト8個入り×1

・卵かけ醤油×1

・うま塩だれ 200ml×1

道の駅常総の人気商品 合計5点入り！

通常、商品合計金額6,024円(税込)+送料(800円～)のところ、送料無料でお届けします！この機会に道の駅常総の人気商品をお楽しみください。

オンラインストアからお買い求め頂けます。

https://joso.shop-pro.jp/





道の駅常総の人気商品 合計5点入り！









●農産直売所【1月21日(水)】

地元生産者さんから家庭に嬉しいお野菜5種類セットを390円税込、数量限定でご用意致します。





【1月24日(土)、25日(日)】

地元生産者さんの白菜を「1000日」になぞらえて、なんと土日で1000玉、大特価でご用意！寒い時期に嬉しい、どんな料理にも使いやすい万能野菜をお買い得価格でお買い求め頂けます！





農産イベント！









●TAMAGOYA常総ハウス【1月21日(水)】

天てりプリン こいめ

通常480円(税込)→390円(税込)

※サンキュー価格／先着39個限定





天てりプリン こいめ









●ぼくとメロンとベーカリー。【1月21日(水)】

1000日記念ギフトボックス

人気のカスタードメロンパンと、スタンダードなぼくのメロンパンが入った可愛いギフトセットを数量限定でご用意致しました。

・カスタードメロンパン 2個

・ぼくのメロンパン 1個

通常1,120円(税込)→1,000円(税込)

※1日限定39セット 完売次第終了です。





1000日記念ギフトボックス









●ぼくとメロンとソフトクリーム。【1月21日(水)】

茨城メロンソフト、ミルクソフト、ミックスソフトのいずれかをご注文のお客様に「祝！1000日」最中をトッピング！1日限定ですので是非ソフトクリームを片手に記念の一枚を！









■冬の厳しさと向き合ってきた、日本の季節文化になぞらえて

大寒卵とは、二十四節気の「大寒」の頃に産まれる卵を指し、寒さの厳しい時期に産まれることから、日本の食文化の中で滋養を意識する縁起物として大切にされてきました。

当施設では、こうした背景を大切にしながら、卵そのものの味わいに改めて目を向けていただく機会として毎年この時期に「大寒卵」のフェアを開催しています。





大寒卵とは ※イメージ









■道の駅常総オリジナル卵「天てり卵」について

天てり卵は、多段式平飼いで育てられた鶏が産む、道の駅常総でのみ販売しているオリジナル卵です。ぼくとメロンとベーカリー。」のメロンパン、「TAMAGOYA常総ハウス」の天てりプリンなど、当施設を代表する商品づくりに使用されており、素材としての味わいがそのまま商品に反映される、道の駅常総にとって欠かすことのできない存在です。平飼いならではの飼育環境により、卵特有の癖を感じにくく、コクのある味わいが特長。オレンジ系の色合いの黄身は弾力があり、料理やスイーツの中でもしっかりと存在感を感じていただけます。









■「天てり卵」という名前に込めた想い

天てり卵

「天てり卵」という名称には、“茨城県を照らす陽の光のような朱色の卵で、皆さまの毎日を明るく照らしていけるように”という願いが込められており、嬉しい事に「天てり卵を買う為に道の駅に来た」と仰って頂ける機会が増えてきてございます。









■大寒卵フェア【1月21日～25日まで】

●物販部門

道の駅常総になくてはならない卵「天てり卵」

数量限定で「天てり卵の大寒卵」をご用意しております。一年に一度だけの味わいを是非ご堪能下さい。

黄身は味わいが濃いだけでなく、ぷるんとした弾力もお楽しみ頂けます。





天てり卵の大寒卵









●農産部門

地元生産者さんが大切に育てた鶏の大寒卵を数量限定で販売。





生産者さんの大寒卵









●ぼくとメロンとベーカリー。【1月22日(木)～25日(土)】

期間中は天てり卵(大寒の時期に採卵されたもの)を使用したメロンパンが登場。





天てり卵を使用したメロンパンが登場 ※写真はイメージ









●道デリ(惣菜)部門

いつも人気の道デリのお弁当。こちらの卵も天てり卵の大寒卵を使用！

・ローズポークのかつ丼

・つくば鶏の親子丼

どちらも卵のコクと、お出汁のお味が抜群に美味しいので是非お楽しみください。





つくば鶏の親子丼／ローズポークのかつ丼









●TAMAGOYA常総レストラン

卵の味わいが良くわかる！たまごかけごはんセットの卵を大寒卵で提供。





たまごかけごはんセット









●いなほ食堂

海鮮丼ご注文のお客様に「もれなく」天てり卵のたまごスープをプレゼント！寒い時期には美味しい海鮮丼と体の芯から温まる大寒卵のたまごスープを是非お召し上がりください！





海鮮丼ご注文のお客様に「もれなく」天てり卵のたまごスープをプレゼント









■開催概要

道の駅常総オープン1000日祝い：2026年1月21日(水)

大寒卵フェア ：2026年1月21日(水)～25日(日)5日間

展開期間 ：各部門により異なります。(～1月25日(日)まで)









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/