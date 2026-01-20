ジャパンモビリティショー札幌 2026 実行委員会は、2026年1月23日（金）から25日（日）までの3日間、大和ハウス プレミストドームにて「ジャパンモビリティショー札幌 2026」を開催いたします。 今回のショーは、国内外22ブランドの最新車両が集結するだけでなく、「ポケモン」や「トミカ」といった日本が世界に誇るエンターテインメントとモビリティ技術が融合した、かつてない体験型の祭典となります。

■そこは、10年後の未来。「未来のモビリティゾーン」supported by Tokyo Future Tour 2035

10年後には、人とモビリティの生活はどのようになっているのでしょうか。ここは、最新モビリティを通じて、ワクワクする未来を体感できるゾーンです。会場のスクリーンでは、東京ビッグサイトで開催されたJapan Mobility Show 2023で初公開された未来の東京のマチを次世代モビリティに乗って没入体験するイマーシブ映像も楽しめます。パーソナルモビリティの試乗コーナーもあります。※試乗には会場内での予約が必要です。

■伝説のポケモンの姿をした「未来の乗り物」

「未来のモビリティゾーン」には、人気ゲーム『ポケットモンスター』に登場する「ミライドン」「コライドン」をトヨタ自動車と本田技研工業が、それぞれの技術によってモビリティとして製作した「トヨタミライドン」「ホンダコライドン」の展示も。いずれも北海道に初上陸です。

トヨタ自動車による「トヨタミライドン」は、4足での自立歩行が可能（リミテッドモード）。変形してバイクのようなドライブモードでも走行が可能です。

「ホンダコライドン」は、コライドンの重さ、大きさともにほぼ実物大の形状を細部にまでこだわり再現しています。子どもたちの想像力を刺激し、「大人の本気が子どもの夢になる」瞬間を会場で体感いただけます。

■実際に活躍するレーシングカーの展示や開催記念トミカ等を販売！

世代を超えて愛されるダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）のコーナーでは、GR86/BRZ Cupで活躍するレーシングカー「tomica ネッツ兵庫 BS GR86（2025年シーズンモデル）」（実車）が登場し、トミカのデザインを纏った実車の迫力を間近で楽しむことができます。

物販ブースでは、開催を記念した「Japan Mobility Show 2025 開催記念トミカ」全12種類（各880円）を中心に、多彩なラインナップが販売されます。車両展示しているtomica ネッツ兵庫 BS GR86のトミカも販売します。© TOMY「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

トミカについて「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。 公式サイト：http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

■ アンバサダーに雪ミクが就任

北海道を応援するキャラクター「雪ミク」が、本イベントのアンバサダーに就任しました。

会場内ではフォトスポット設置や、雪ミクとのグリーティングが行われるほか、Tシャツやアクリルスタンドなどの雪ミクオリジナルグッズも販売されます。

「雪ミク」とは「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中です。「雪ミク」ポータルサイト： https://snowmiku.com/

会場ではこの他にも、冬道の走行性能を体感できる「体験試乗会」や、月面探査ロボット「SORA-Q」の展示、さらには豪華景品が当たるデジタルスタンプラリーなど、3日間では遊び尽くせないほどのコンテンツが用意されています。

■ さっぽろスイーツコンペティション2026入賞ケーキ4品が一堂に！

会場内での楽しみは技術や展示だけではありません。1Fコンコースには、甘い誘惑が詰まった「スイーツカフェ」が登場します。「さっぽろスイーツコンペティション2026」で入賞した最高傑作「さっぽろ neo チーズケーキ」4品などをその場で堪能できる、スイーツファン必見のスポットです。最新のモビリティを巡ったあとに、札幌が誇る最高峰のスイーツで一息つく、贅沢な時間を過ごしていただけます。

ジャパンモビリティショー札幌2026 開催概要

次世代を担う子どもたちに広く「未来」を感じていただくため、高校生以下の入場料は無料としています。 週末の24日・25日にはイオンモール札幌平岡より無料シャトルバスも運行され、札幌市の取り組みの一環として「水素で動くマイクロバス」も導入される予定です。最新技術とエンターテインメントが織りなす、札幌でしか味わえない特別な3日間へ、ぜひご家族でお越しください。■会期： 2026年1月23日（金）10:00～18:00、24日（土）9:00～18:00、25日（日）9:00～17:00 ■会場： 大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区羊ヶ丘1）■入場料： 当日 2,000円 ／ 前売 1,700円（税込）■特別優待： 高校生以下無料（中高生は学生証提示、小学生以下は保護者同伴）■公式サイト： https://www.japan-mobility-show.jp/