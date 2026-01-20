少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

コットンのセカンドハウス探し

東京を拠点に活動するコットンだが、仕事の多い広島にそろそろ家が欲しいのでは？ということでコットンの先輩芸人・藩飛礼が2人の理想のセカンドハウス探しに向かう！事前に2人にアンケートをした情報を基に、広島県内の物件をくまなく調査！すると、きょんちゃんが欲するという暖炉付きの掘り出し物件を発見！さらに、西村理想のデザイナーズ物件には驚きの部屋があった！？果たして2人は購入に踏み切るのか？

番組名 ：スナックコットン放送日時：1月22日㈭深夜０時15分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）／藩飛礼（竜児、松本貴明）