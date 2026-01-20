男性美容が「特別なケア」から「身だしなみの一部」へと変化する中、男性用化粧品市場は1,330億円規模に拡大しています。こうした流れを背景に、原宿のセルフホワイトニングサロン(株式会社アユザック 代表取締役：佐藤 和也、本社：兵庫県神戸市中央区)において男性の新規利用者数が前年同期比約2.1倍に増加しました。清潔感や第一印象を意識する男性を中心に、歯のホワイトニングへの関心が高まりつつあります。









【男性用化粧品市場は1,330億円規模、身だしなみ需要が拡大】

矢野経済研究所の調査によると、2024年度の国内化粧品市場規模(メーカー出荷金額ベース)は2兆5,800億円(前年度比104.1％)となり、製品カテゴリー別では男性用化粧品市場が1,330億円(構成比5.2％)と示されています。

(出典)矢野経済研究所： https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3922









【原宿にあるセルフホワイトニングサロンで男性新規利用者が約2.1倍に増加】

当社が展開するセルフホワイトニングサロン「ホワイトニングカフェ」原宿店では、2024年と比較して男性の新規利用者数が約2.1倍に増加しました。

男性によるホワイトニング利用が徐々に広がっており、身だしなみの一環として口元のケアに関心を持つ動きが見られます。









【利用者の声】

「歯の色に悩んでいましたが、気になる部分に特化したホワイトニングで自信が持てるようになりました。画期的なサービスだと思います。」

「営業の仕事で笑顔に自信が持てず悩んでいましたが、歯を気にせず話せるようになり、人との会話が楽になりました。」









【セルフホワイトニング専門サロン「ホワイトニングカフェ」】

「ホワイトニングカフェ」は、2015年10月にサービスを開始した歯のホワイトニング専門セルフサロンです。

医療行為を伴わず、お客様自身が施術を行うセルフ方式を採用しており、痛みが少なく、最短30分程度で完了します。

料金は1回4,980円からと明朗な価格設定で、初めてホワイトニングを体験する方にも利用しやすい点が特徴です。

全国に直営・フランチャイズ店舗を展開し、男女問わず幅広い層に利用されています。









【今後の展開】

男性美容の需要拡大を受け、当社では駅近やオフィス街を中心に、男性利用比率の高いエリアでの店舗展開を強化していきます。

セルフ型の特性を活かし、人目を気にせず通える環境づくりを進めることで、2026年までに男性利用者比率を現在の1.5倍まで引き上げることを目指します。









【会社概要】

名称 ： 株式会社アユザック

所在地： 〒651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通5-3-4 アクティブ88 7F

代表者： 代表取締役 佐藤 和也

URL ： https://whiteningcafe.jp/company/