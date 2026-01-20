株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、本施設限定デザインの人気アイテム『ユニパッチン』を、1月21日（水）より販売いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

サンリオキャラクターズの人気アイテム「ユニパッチン」のHELLO KITTY SMILE限定デザインが登場！本デザインは、表面に、乙姫の衣装を着たハローキティ、裏面には人魚の衣装を着たハローキティをデザイン。バッグやポーチに簡単に取り付けられるため、日常使いはもちろん、旅の記念やお土産にもぴったりです。本商品は、HELLO KITTY SMILE1階イベントエリアにて販売中です。「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない、思わず持ち歩きたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILE ユニパッチン』 概要

販売開始：1月21日（水）※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください内容： 800円（税込み）住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

