【ルイ・ヴィトン】洗練されたアクセントを添える新作メンズアクセサリーを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・プレコレクションより、旅行や日々のお出掛けなど、日常使いに最適な「キーホルダー・LV クロッシュ」や、タンレザーを使用して精緻に仕上げた、コレクターの心をくすぐる「LV × ザ・ダージリン リミテッド ポーチ・ミニ トランク」、スポーティな定番アイテムを、上品でエッジィなスタイルに再解釈した「キャップ・LV フラワー モノグラム」、メゾンを象徴するトランクのコーナー部分を讃えるデザインが特徴の「サングラス・LV ヘリテージ スクエア」などの、新作メンズアクセサリーを発売しました。

メゾンを象徴するカラーのレザーを使用し、レッドのコバ染めを施した「キーホルダー・LV クロッシュ」。旅行や日々のお出掛けなど、日常使いに最適なアイテムです。ストラップにはキーベルがステッチであしらわれ、メゾンならではのラゲージのディテールを想起させ、首に掛けたりバッグのハンドルに取付けたりして楽しめる一品です。アイコニックなモノグラム・パターンが際立つ内側も魅力。

製品名：キーホルダー・LV クロッシュ

価格：89,100円

素材：カウハイドレザー

タンレザーを使用して精緻に仕上げた、コレクターの心をくすぐる「LV × ザ・ダージリン リミテッド ポーチ・ミニ トランク」。2026春夏ファッションショーで「LV × ザ・ダージリン リミテッド」のテーマの一部として多彩なカテゴリーで披露されたパターンが、次なる旅路に一風変わった独特の魅力を添えます。コンパクトなサイズが遊び心をさらにプラス。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ポーチ・ミニ トランク

価格：143,000円

素材：レザー

機能的なマストハブアイテムをさらに欠かせない存在へと昇華させた「LV × ザ・ダージリン リミテッド サングラスホルダー」。2026春夏ファッションショーで「LV × ザ・ダージリン リミテッド」のテーマの一部として多彩なカテゴリーで披露されたパターンをあしらった、レザーアクセサリーです。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド サングラスホルダー

価格：129,800円

素材：レザー

スポーティな定番アイテムを、上品でエッジィなスタイルに再解釈した、単色の「キャップ・LV フラワー モノグラム」。あえてダメージ加工を施したようにブラックコットンを途中でほつれさせたバイザー部分は、その下からモノグラム・パターンのプリントが覗くデザインに仕上げました。フロントパネルの中央には「LV Flower」のシグネチャーを、バックストラップには「LV Vers」のエンブレムをあしらっています。

製品名：キャップ・LV フラワー モノグラム

価格：121,000円

素材：コットン 100%

サイズ：W 15 x H 16 x D 27 cm

映画から着想を得てシルク100%の素材でユニークなアイテムに仕上げた「LV × ザ・ダージリン リミテッド ネクタイ」。2007年、ルイ・ヴィトンはウェス・アンダーソン監督によるインドを舞台にした映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』のために特別なラゲージをデザイン。そして今回ついに、このアニマル・パターンがインドの鮮やかさとエレガンスを際立たせる2026春夏コレクションのために復活しました。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ネクタイ

価格：55,000円

素材：シルク 100%

映画のナレーションを神秘的に讃える「LV × ザ・ダージリン リミテッド ベルト・LV イニシャル 40MM リバーシブル」。ダミエ・パターンの面には、映画『The Darjeling Limited(ダージリン急行)』のために特別にデザインされたトランクに見られる、ユニークな動物たちがあしらわれています。定番モデルを万能なデザインに解釈した、コレクターズアイテムです。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ベルト・LV イニシャル 40MM リバーシブル

価格：104,500円

素材：モノグラム・ヘリテージ ダミエ キャンバスのストラップ、裏面レザー

ルイ・ヴィトン愛好家へのギフトにぴったりな「チェーンベルト・LV フラワー リンク」。メゾンのアイコニックなLV ロゴを表現したこのアイテムは、もう1本のチェーンと重ねることで、あらゆる装いやバッグに洗練されたアクセントを添えます。

製品名：チェーンベルト・LV フラワー リンク

価格：192,500円

カシミヤとシルクの混紡素材を使用した「LV × ザ・ダージリン リミテッド バンダナ」。

アニマル・パターンでインドのダンディな美意識を讃える洗練されたアイテムです。2007年、ルイ・ヴィトンは映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』のために特別なラゲージ・コレクションをデザイン。そして今回ついに、このアニマル・パターンがインドのスタイルに色濃く影響を受けた2026春夏コレクションで蘇りました。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッドバンダナ

価格：57,200円

素材：カシミヤ 70%、シルク 30%

サイズ：W 55 x H 55 cm

ウール100％で仕上げ、洗練されたストーリー性と映画の世界観に鮮やかなオマージュを捧げた「LV × ザ・ダージリン リミテッド ストール・ダミエ」。ブラウンとブラックのチェック・パターンに、ウェス・アンダーソン監督による2007年の映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』に登場する架空のラゲージをイメージして特別にデザインされた、ファッショナブルなアニマル・モチーフを重ねています。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ストール・ダミエ

価格：108,900円

素材：ウール 100%

サイズ：W 193 x H 67 cm

アイコニックなファミリー「LV ヘリテージ」の一部として新たに登場した「サングラス・LV ヘリテージ スクエア」。メゾンを象徴するトランクのコーナー部分を讃えるデザインが特徴です。万能なアセテート素材を使用し、ルイ・ヴィトンのトランクのコーナー部分を想起させるメタル製エンドピースをあしらいました。メゾンが誇るクラフツマンシップのレガシーを讃える一品。

製品名：サングラス・LV ヘリテージ スクエア

価格：81,400円

素材：アセテートフレーム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

