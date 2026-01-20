【NHKカルチャー】2025年秋に大好評だった元おニャン子クラブの渡辺美奈代さんのトークショーが、東京・青山で開催されます。

写真拡大 (全2枚)

株式会社エヌエイチケイ文化センター

歌手・タレント 渡辺 美奈代さん

教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324999.html
オンデマンド　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326668.html


元おニャン子クラブとして活躍し、現在はタレント・母・整理収納アドバイザーとして幅広く活動されている渡辺 美奈代さん。



その可愛らしい見た目とは異なり、実はとても努力家な一面をお持ちです。


『新しいことにチャレンジしたい！』ということで整理収納アドバイザーの資格に挑戦し、見事合格を勝ち取るなど日々ご自身をアップデートしています。


その姿勢は、多くの支持を得ています。





年齢を重ねても、きらきらと輝くような魅力を放ち続ける。


その秘訣はいったいどこにあるのでしょうか。



今年、デビュー40周年という大きな節目を迎える美奈代さん。


美容、家族との関係、ライフスタイル、整理収納の工夫など、日々の暮らしの中で大切にしている考え方や習慣を、これまでのご経験とともに語っていただきます。



年齢を重ねても自分らしく、前向きに。


そして、“かわいく”輝き続ける秘訣をお話しいただきます。



今回は会場へお越しになれない方へ向けて、オンデマンド講座もご用意。


好きな時間に、好きな場所で、ゆったりとお楽しみください。



渡辺 美奈代トークショー　かわいく、私らしく


講師：歌手・タレント 渡辺 美奈代


開催形式：会場＆オンデマンド


会場：NHK文化センター青山教室


開催日時：　2026年2月1日（日）14:30～16:00


受講料：会場受講　会員　 8,701円・一般　8,701円（税込）　


　　　　オンデマンド　会員・一般　8,701円（税込）


主催：NHK文化センター青山教室


詳細URL：【教室受講】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324999.html


　　　　　【オンデマンド】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326668.html