（共同リリース）FDA×JAL コードシェア路線が拡大します

日本航空株式会社

2026年1月20日

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：本田 俊介、以下「FDA」)と日本航空株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」)は、2026年3月29日(日)よりFDAが新たに就航する中部＝熊本の路線において、JALコードシェア便を設定します。

今後もFDAとJALは、お客さまの利便性向上を図るとともに、地域の活性化に取り組んでまいります。

※ その他 FDA運航によるJALコードシェア路線 （各路線の運航期間はFDA HPにてご確認ください） 名古屋(小牧) = 札幌(丘珠)、青森、花巻、山形、新潟、出雲、高知、福岡、熊本

名古屋(中部) = 高知

静岡 = 札幌(新千歳)、札幌(丘珠)、出雲、福岡、熊本、鹿児島

松本 = 札幌(新千歳)、札幌(丘珠)、神戸、福岡

札幌(新千歳) = 山形、新潟、福岡

福岡 = 仙台、花巻、新潟、神戸＝青森、花巻

※ JAL Webサイト上での販売は2026年1月30日（金）11時00分より順次開始します。

参照URL(JAL)：https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/route/codeshare/fda/

(FDA)：https://www.fujidream.co.jp/