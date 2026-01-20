最終回は「Arakezuri」と「プッシュプルポット」が生登場！Organic CallによるAWA公式番組『夜更けの待ち合わせ』第11回開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年1月22日（木）23:00～24:00の1時間に渡って、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、東京都ロックバンド「Organic Call」がゲストアーティストと音楽トークによって互いの新たな一面を引き出していく音楽番組『夜更けの待ち合わせ』第11回を開催いたします。

当番組は、「強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う」ロックバンド・Organic Callが番組MCとなり、ゲストアーティストと毎回異なるテーマでセレクトした楽曲についてトークを展開し、新たな一面を引き出していく音楽番組。第11回目のゲストは、滋賀県を拠点に活動する 4 ピースバンド「Arakezuri」と石川県金沢市発4ピースロックバンド「プッシュプルポット」の2組が登場。2025年3月の第1回に出演した2組が最終回でも登場する。ライブハウスやロックバンドを愛し、そして愛されるOrganic Call ならではのゲストとここでしか聴けない音楽トークに期待してほしい。AWAラウンジはAWAアプリ、WEBからどなたでも無料で参加することができ、リスナーはチャットでアーティストと交流することができます。



■AWA公式番組『夜更けの待ち合わせ』第11回概要

開催日時：2026年1月22日（木）23:00～24:00

出演：Organic Call / Arakezuri / プッシュプルポット

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_organiccallprogram_0122_pr

■Organic Call

2017年始動、東京都ロックバンド「Organic Call」。

「強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う」。



■Arakezuri

彼らは2023年4月上旬にTikTokにて代表曲「たいせつ」のLIVE動画を投稿。 1日で約80,000再生を記録。その直後に、Spotify O-Crestで行ったワンマンライブはSOLD OUT。 またその後も、LIVE動画を中心に投稿を行っておりSNSを賑わせている。 2024年2月9日(金)Spotify O-WESTにて行ったワンマンライブもSOLD OUT。 その勢いのまま5月にはJAPAN JAM2024に出演し、東京、千葉、大阪、福岡、愛知の5会場にて ワンマンライブツアーを開催。

また7/16にて行った渋谷CLUB QUATTRO、ツアーファイナルも 含め全会場SOLD OUT。12月の恵比寿LIQUIDROOMもSOLD OUTし 渋谷Spotify O-EASTも終了した。

2026年1月11日(日)に史上最大キャパのZepp Shinjukuも大盛況となった。



■プッシュプルポット

石川県金沢市発4ピースロックバンド。

メンバーは Vo.Gt. 山口 大貴、Gt.Cho. 桑原 拓也、Ba.Cho. 堀内 一憲、Dr.Cho. 明神 竜太郎。

大学の軽音サークルで結成し、2019年に現メンバーとなる。

2021年4月、STAY FREEEE!!!!!!!!より初の全国流通盤ミニアルバム『僕らのままで』をリリース。

2023年8月、主催フェス「笑福絶唱 FESTIVAL」を金沢EIGHT HALLで初開催。

2024年11月、6th digital single『今を生きるあなたへ』をリリースし、Zepp Shinjukuを含む全国18ヶ所にてツアーを開催。

作詞作曲を手がける Vo.Gt. 山口の優しくも力強い歌声と、シンガロング必至の珠玉のメロディー、見る者の心を真正面から揺さぶる熱量溢れるパフォーマンスが話題を呼び、各地のサーキットフェスでは入場規制を連発。

金沢を拠点としながらも年間100本を超えるライブを行い、2024年は「JAPAN JAM」、「VIVA LA ROCK」、「SWEET LOVE SHOWER」など、全国の大型フェス約13本に出演するなど、着実にその名を全国に広めている。



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



