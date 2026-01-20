ふきとり化粧水「ネイチャーコンク」累計販売1000万本突破

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品（代表取締役社長：村岡弘義 本社：大阪市福島区）は、ドラッグストア・量販店流通で2013年から発売しているナリスアップブランドのスキンケア「ネイチャーコンク」の販売数が2025年12月末時点で累計1000万本を突破しましたのでこれまでの推移と直近のトレンドについて以下にまとめます。

本体よりも詰め替えが売れる「ネイチャーコンク」。若年層のリピート率が上昇。

「ネイチャーコンク」シリーズは2013年7月にデビューしたふきとり化粧水を核とするスキンケアブランド。3年目までは苦戦しましたが、2016年以降は毎年過去最高売り上げを更新しています。（グラフは各年の1月～12月の数量です。）初めて年間の販売数量が100万本を突破したのはコロナ禍が始まった2020年。その後は右肩あがりではあるものの伸長率に鈍化が見られましたが、2024年以降は改善が見られます。これを支えているのはリピート率の堅調な増加。2024年１月～12月を対象にしたリピート率の調査では全体で46.7％で、2025年1月～12月を対象にした調査では48.5％と前年比104％に増加。なかでも、20代の若年層のリピート率が2024年の43.7％に対し2025年は51.9％と前年比119％と大きく伸長。全世代の中でも最もリピート率を伸長させました。「ネイチャーコンク」はデビュー時のメインターゲットは30代を設定していましたが、若年層にも支持されるブランドに成長しています。（株式会社 True Data「Eagle Eye」を基にした自社調査 対象：アクティブ会員）

「ネイチャーコンク」の知られざるアイテム「フットケアローション」が前年比500％伸長。

「ネイチャーコンク」は、薬用のふきとり化粧水2種とジェルクリーム2種に加えて、かかとをケアする「薬用 フットケアローション（販売名：薬用ローションＳ8）」の5品のラインナップで、すべて医薬部外品で構成されるブランドです。顔用スキンケアの4品以外に「フットケアローション」がラインナップされていることは一般のユーザーにも実はあまり知られていませんが、「ネイチャーコンク」は、当社の約90年に及ぶ角層研究から生まれたシリーズであるからこそ投入したアイテムです。身体のなかでも最も角層の厚い部位であるかかとをケアするための「フットケアローション」には、より厚く硬くなったかかとに成分を浸透させることにこだわった処方技術が注ぎ込まれています。

ネイチャーコンク 薬用フットケアローション

「ネイチャーコンク」シリーズ全体の伸長に牽引されるようにここ数年で販売数量を伸ばしているのが「フットケアローション」。前年比500％と伸長をしています。かかとケアアイテムのなかで、ローション状のアイテムは市場でも少ないオリジナリティのあるアイテムであるため、今後も認知拡大に努めたいと考えます。

◆ネイチャーコンク 専用サイト https://www.narisup.com/shop/brand/natureconc.aspx

●ネイチャーコンクとは

近年は、「ふきとり化粧水」と「保湿化粧水」の2ステップでなく、1ステップでスキンケアが完了するふきとり化粧水が増加しています。その中でも医薬部外品で美白※１や肌荒れ防止など多機能の「ネイチャーコンク」は、多機能であるだけでなく、アルコールフリー・無香料・無鉱物オイル・無タール系色素・弱酸性の処方も多くの人に支持される理由と考えています。 当社の調査では、一般的にふきとり化粧水は、老化角質を取り除くケアであるため、刺激が強いというイメージを持っている人が多く存在します。「ネイチャーコンク」は、90年近く続く角層研究をもとにハトムギや月見草など植物由来の保湿成分のチカラで毎朝晩気持ちよくケアできることが健やかな肌に導く秘訣です。敏感肌の人の協力により実施したパッチテストをクリアしており、2025年2月10日にはパッケージのリニューアルをしています。美白※１・ニキビ予防・肌あれ防止に加えて、毛穴のざらつきケアまでできる「ネイチャーコンク」。実は朝の洗顔代わりにも使用することができ、使用者や使用シーンに広がりが生まれています。今後もさらに多くの人に角質ケアの効果・必要性、敏感肌の人の理解を深め、より多くの人の肌悩みにこたえるブランドに育てていきたいと考えます。 ※１ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。

ハトムギ月見草

●ナリス化粧品は、10年連続 ふきとり化粧水国内企業別売上シェアNo.1

「ネイチャーコンク」を含む当社の主力商品である「ふきとり化粧水」について2024年度（2024年4月から2025年3月）の「企業別国内販売動向調査」において10年連続で国内シェアNo.1であることがわかっています。（調査会社：TPCマーケティングリサーチ株式会社 調査実施：2025年４月30日）当社は2015年度（2016年8月実施）からふきとり化粧水の企業別国内販売動向調査を実施していますが、2015年度に170億円だった市場規模は、2019年度には199億円と順調に拡大していたものの、その後はコロナの影響によるインバウンド需要の縮小や緊急事態宣言発令による店舗の休業など各社ともに低調となり、2020年度は170億円となった後は横ばい傾向が続き、直近2024年度は168億円となりました。2024年度の当社の構成比は14.6％です。

【ネイチャーコンク ラインナップ】・アルコールフリー、無香料、無鉱物オイル、無タール系色素、弱酸性

ネイチャーコンク 薬用 クリアローション ＜医薬部外品＞

販売名：薬用ローションW 10

内容量：200ｍL 〔詰め替え〕180ｍL

価格：オープン価格

参考価格：900円（税抜）990円（税込）〔詰め替え〕750円（税抜）825円（税込）

ネイチャーコンク 薬用 クリアローション とてもしっとり ＜医薬部外品＞

販売名：薬用ローションW9 （高保湿タイプ）

内容量：200ｍL 〔詰め替え〕180ｍL

価格：オープン価格

参考価格：900円（税抜）990円（税込）〔詰め替え〕750円（税抜）825円（税込）

薬用美白※１＆肌あれ防止 保湿もできるふきとり化粧水。古い角質をオフすることで美容成分(保湿成分)の浸透※２をサポート

～植物のチカラで、毎日調子のいい肌続く～

・使うほどに透明感。しっとり、なめらかな肌に導きます。

・毛穴の黒ずみ、くすみ、乾燥の原因となる古い角質をやさしく取り除きます。

・アルコールフリー、無香料、無鉱物オイル、無タール系色素、弱酸性

●Wの有効成分配合

プラセンタエキス(1)（美白有効成分）・グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症有効成分）

●透明感を高める植物由来の保湿成分配合

ヨクイニンエキス・月見油・サボンソウエキス・ユキノシタエキス・ヒアルロン酸/ヒアルロン酸ナトリウム（２）

〔効果効能〕肌あれ。あれ性。あせも・にきびを防ぐ。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 ※１ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。※２ 角質層まで

ネイチャーコンク 薬用 クリアモイスト ジェルクリーム ＜医薬部外品＞

販売名：薬用ジェルW７

内容量：100ｇ

価格：オープン価格 参考価格：980円（税抜）1,078円（税込）

薬用美白※１＆肌あれ防止 毛穴ケアもできるジェルクリーム。

毛穴周辺のキメを潤いで満たし、毛穴の目立ちにくいつるんとした肌に。

・ネイチャーコンク 薬用 クリアローションの後に使うだけでスキンケア完了

・べたつかないのに、リッチに潤います。

●Wの有効成分配合

プラセンタエキス(1)（美白有効成分）・グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症有効成分）

●植物のチカラで、潤いに満ちた角層に。

●ノンコメドジェニックテスト済み

※全ての方にニキビができないわけではありません。

〔効果効能〕肌あれ。あれ性。あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ、にきびを防ぐ。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

ネイチャーコンク 薬用 リンクルケア ジェルクリーム ＜医薬部外品＞

販売名：薬用ジェルクリームWR 1

内容量：80ｇ

価格：オープン価格 参考価格：1,346円（税抜）1,480円（税込）

薬用美白※１＆シワを改善する ジェルクリーム。表皮と真皮にWアプローチ。出来てしまったシワを改善し、潤ってハリのある肌に。

・ネイチャーコンク 薬用 クリアローションの後に使うだけでスキンケア完了

・肌悩みを解決。べたつかないのに、リッチに潤います。

●シワ改善有効成分配合

ナイアシンアミド（シワ改善・美白有効成分）

●植物のチカラで、ハリのある潤いに満ちた角層に。

〔角質ケア成分（保湿成分）〕月見草油・グリチルリチン酸ジカリウム

〔うるおいバリア成分（保湿成分）〕ツボクサエキス・ハイビスカスエキス（２）・ユズセラミド

〔ハリつや成分（保湿成分）〕アマニ油/フラックスシードオイル・浸透型コラーゲン/コラーゲン・トリペプチドF・ヒアルロン酸/ヒアルロン酸ナトリウム（２）

〔効果効能〕シワを改善する。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

ネイチャーコンク 薬用 フットケアローション ＜医薬部外品＞ 販売名：薬用ローションＳ8

内容量：40ｍＬ

価格：オープン価格 参考価格：730円（税抜）803円（税込）

硬くなったガサつきかかとに「角質ケア」と「保湿」のＷアプローチ

手軽で継続しやすいケアローション

・尿素（水分保持有効成分）とグリチルリチン酸ジカリウム

（抗炎症有効成分）と角質ケア成分のヨクイニンエキス

（保湿成分）が、かかとの角質にじわじわ浸透。ひび割れを予防します。

・ローションタイプでべたつかない使用感。

ハーバルグリーンの香りでニオイもカバー。すーっと気持ちよく 使えます。

・手が汚れないスポンジ付き容器。手軽に使用できることが、継続ケアの習慣に繋がります。

・無鉱物オイル、無着色、無タール系色素