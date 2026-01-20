「ディオール アディクト キャンディ ショップ」オープニング イベントにディオール メイクアップとフレグランスを纏ったジスが来場
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社
IMAGE CREDIT: Wataru Fukaya for Christian Dior Parfums MAKEUP BY LEE MYUNG SUN USING DIOR BEAUTY
Complexion
ディオールスキン フォーエヴァー イドラ グロウ クッション 1N
ディオールスキン フォーエヴァー クッション ケース シルバー カナージュ
バックステージ ロージー グロウ スティック 831 ウルトラ ピンク
Eyes
ディオールショウ サンク クルール 645 ミント バブルガム（スプリング コレクション 2026限定品）
マスカラ ディオールショウ オーバーボリューム 090 オーバーブラック
Lips
ディオール アディクト リップ グロウ オイル 077 ロージーキャンディ
ディオール アディクト リップ グロウ オイル 074 ジェリー
Fragrance
ディオール アディクト ロージー グロウ（オードゥ パルファン）
