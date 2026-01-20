「ディオール アディクト キャンディ ショップ」オープニング イベントにディオール メイクアップとフレグランスを纏ったジスが来場

IMAGE CREDIT: Wataru Fukaya for Christian Dior Parfums MAKEUP BY LEE MYUNG SUN USING DIOR BEAUTY

Complexion



ディオールスキン フォーエヴァー イドラ グロウ クッション 1N


ディオールスキン フォーエヴァー クッション ケース シルバー カナージュ


バックステージ ロージー グロウ スティック 831 ウルトラ ピンク



Eyes



ディオールショウ サンク クルール 645 ミント バブルガム（スプリング コレクション 2026限定品）


マスカラ ディオールショウ オーバーボリューム 090 オーバーブラック



Lips


ディオール アディクト リップ グロウ オイル 077 ロージーキャンディ


ディオール アディクト リップ グロウ オイル 074 ジェリー



Fragrance


ディオール アディクト ロージー グロウ（オードゥ パルファン）




