GALA湯沢で新たな価値創出と地域課題解決に向けた期間限定　　　　ナイター営業を実施!!

株式会社ガーラ湯沢

ＧＡＬＡ湯沢では夜時間帯を活用した新たな価値創出と地域課題解決を目的に、4日間期間限定のナイター営業を行います。1996年以降ナイター営業を実施しておりませんでしたが、昨年のトライアルを経て実に30年ぶりに復活させます！


近年、観光分野において夜の時間帯を活用した「ナイトタイムエコノミー」の需要が高まっております。また越後湯沢エリアでは近年冬季期間において夕食時間帯の飲食店等の混雑という地域課題を抱えております。


この２つの点に着目し、GALA湯沢では、日中とは異なる魅力を持つ夜のゲレンデでスキー・


スノーボード・雪遊び・観光等、さまざまなコンテンツを新たな楽しみ方でご提案することで


新たな付加価値の提供、地域課題の解決に向けて取り組んでまいります。




夜のゲレンデでは、ライトアップされた白銀のゲレンデが幻想的な空間を演出し、夜景と雪景色が融合した非日常で特別な体験をお楽しみいただけます。また、思い思いのメッセージに願いを込めた幻想的なランタン打上げや、4月4日（土）には、打ち上げ花火もお楽しみいただけます。おすすめは愛の鐘展望台やナイトゴンドラから望む湯沢町の夜景です。


ガッツリ滑走するも良し、心ゆくまで雪遊びするも良し、お食事とともに大切なあの人と夜景を


見るも良し！GALAスペシャルナイターで特別なお時間をお楽しみください。


なお、お帰りはガーラ湯沢駅発の東京行き上越新幹線をご利用いただけるほか、越後湯沢駅まで


運行する無料シャトルバスもございます。



株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、ナイター営業専用の特別プランを


1月16日(金)14:00から発売開始します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　往復新幹線とナイター券がセットになった旅行商品を是非ご利用ください。


　　　


新幹線付き旅行商品はこちら :
https://www.jre-travel.com/seasonal/ski/gala/

　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　※ガーラ湯沢駅発の「復路の臨時列車」および「4月4日(土)出発分」は、2月15日(日)より


お申込み可能となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◆ナイター営業専用の特別プランの問合せ先：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイナミックレールパック本部　　TEL 03-3843-2955



★チアーズ


〇フードコート「パルパル」


～19:30（ラストオーダーは19：00）


※メニュー：ラーメン（新潟ご当地・生姜醤油、旨辛SPとんこつ）炒飯、スナック（鶏の唐揚げ、フライドポテト、フランクフルト、PALPALナチョス）ドリンク（アルコール類、ソフトドリンク類）



～19:30（ラストオーダーは19：00）


　※メニュー：通常メニューの提供





★カワバンガ


　鮮極

～20:30（ラストオーダーは20:00）


　※メニュー:通常メニューの提供





茅平堂　　営業時間：16:30～20:30（延長営業致します）


アクティビティ

★スノーモービルそりナイトツアー

家族、グループでもわいわい楽しめる6人乗り大型そりに乗って


ナイトクルーズに出発！


料金：大人3,500円　子ども3,000円





★スノーカートナイトツアー

電動の雪上用カートに乗って夜の雪道コースを巡るガイド付きツアー


料金：１名5,500円　11歳以下は利用不可





★ムーンバイクナイトツアー

電動の雪上用バイクに乗って夜の雪道コースを巡るガイド付き　　ツアー


料金：１名5,500円　15歳以下は利用不可





★アクティブバギーナイトツアー

キャタピラが付いた専用バギーで夜のゲレンデを巡る運転手付きナイトツアー


昼間のゲレンデとは違った静寂のゲレンデを力強いエンジン音で疾走する


爽快感と山の上から一望できる夜景をぜひご体感ください！


料金：１名8,000円　1台あたり最大5名まで乗車可能





※アクティビティは事前予約制です。（GALAWebサイトから予約サイトへ遷移ください）


※最終受付は19時までとなっております。


※画像はいずれもイメージです


GALA WEB サイト :
https://gala.co.jp/winter/

★4月4日（土）打ち上げ花火

山頂レストハウス「チアーズ」前広場より目の前で打ち上げられる花火をご覧いただけます。冬の冷たく澄んだ空気の中で打ち上げ花火を是非お楽しみください。




4月4日（土）19：50～


参加費無料打上げ花火をご覧いただくにはゴンドラ券が必要となります。





★スカイランタン

価　　格：2,500円/個


個　　数：120基/1日


販売場所：チアーズインフォ予定


打上場所：チアーズ前


打上時間：19:00（一斉打ち上げ）


スカイランタンは風に弱いため安全を考慮し当日もしくは、直前で中止となる場合があります。





ナイター営業・概要

実施日　：3月14日（土）～4月4日（土）までの毎週土曜日（全４回）　　　　　　　　


※ランタン打ち上げは全日開催（有料）


※打ち上げ花火は4月4日のみ


営業時間：　16時30分～20時00分（リフト最終19時30分）


※天候・積雪状況により変更となる場合があります。


滑走コース：　中央エリア・エンターテインメントコース　運行リフト・バルーシュ


対　　　　象　：スキー、スノーボード、雪遊び、観光、ディナー


料　　　　金：　ナイター券　大人3,000円　小学生1,500円
　　　　　　　※詳しくは公式webサイトをご覧ください