噛むほどうまい！名古屋名物“味噌カツ”の味を再現した東海土産が新登場 『堅あげポテト 味噌カツ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO 江原 信)は、“噛むほどうまい！”堅い食感が人気の「堅あげポテト」から、名古屋の食文化を象徴する“味噌カツ”の味わいを再現した『堅あげポテト 味噌カツ味』を2026年1月26日（月）から東海エリアの土産商品として新発売します。

【発売背景】

カルビーは北海道から沖縄県まで、ご当地の味を再現し「おいしさ」と「楽しさ」をお届けするお土産商品を展開しています。お土産用の「堅あげポテト」は現在全国で8種類発売しており、“噛むほどうまい！”堅い食感が特長です。今回は、東海地方で愛されている「味噌カツ」をイメージした『堅あげポテト 味噌カツ味』がラインナップ。東海エリアの土産店で発売します。ここでしか買えない特別感のある一品として、旅行や出張のお土産はもちろん、ご自宅用にもお楽しみいただけます。

【商品特長】

●『堅あげポテト 味噌カツ味』は甘味のある味噌ソースのコクに、肉のうま味がじんわり広がる、パンチのある味わいが楽しめる商品です。噛むほどにおいしさが増す「堅あげポテト」で、少量でも満足感を感じやすい味わいに仕上げました。

●パッケージは、「堅あげポテト」の和の世界観に、名古屋のゴージャス感をプラス。正面・側面ともにメリハリのあるデザインで、お土産として見栄えや楽しさを演出しています。表面には金の霊芝雲（れいしぐも）を湯気に見立てて特別感を、側面は名古屋城本丸御殿（表書院）の金屏風をモチーフに、名古屋土産らしさを表現しています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1768_1_edfde02f26c85129983123ee4786b16f.jpg?v=202601200951 ]