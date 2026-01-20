BMW & MINI Racing 2026に向け、レーシング・ドライバーの伴走型参戦支援プログラム「DRIVER PROLOGUE」を始動

ジオミックモータースポーツ株式会社

BMW ＆ MINI Racing 委員会（運営事務局：ジオミックモータースポーツ株式会社［本社：名古屋市中区、代表取締役: 森下 渉］）は、BMW & MINI Racing 2026（以下、BMR.2026）において、レーシング・ドライバーの伴走型参戦支援プログラム「DRIVER PROLOGUE」の始動を発表いたします。

本プログラムは、JAF公認のワンメイク・レース「BMW & MINI Racing」の開催カテゴリーである「MINI CHALLENGE JAPAN（JCWクラス）」の実戦参戦を成長の中核に据え、ドライビング技術に加えて、スポンサー／メディア／モータースポーツ・ファンに向けた発信力、活動継続に必要なキャリア形成までを一体で伴走支援する総合プログラムです。募集期間は、2026年1月20日より受付を開始。募集人数は最大8名を予定しています。

モータースポーツは、レース競技の成績だけにより評価される世界ではないと考えています。競技を継続し、次のステージへ進むためには、挑戦の背景や成長の過程を社会に伝え、共感と応援を得る力が必要不可欠です。

今回のプログラムの始動により、BMW & MINI Racing 委員会が掲げる「挑戦から生まれる。人を鍛える、モータースポーツ」というメッセージのもと、競技の勝敗だけにとどまらない「挑戦の価値」を可視化し、モータースポーツに挑戦する人材支援とモータースポーツ文化の拡張に取り組んで参ります。

「DRIVER PROLOGUE」の特徴

1. 実戦への参戦を“成長の中心”に置く

座学や単発での走行機会ではなく、年間を通じた実戦参戦そのものを成長するための中心に位置づけています。レース競技という、結果が明確に可視化される環境に身を置くことで、走行技術だけでなく、判断力、安定性、対応力、そしてプレッシャー下での意思決定力を養うものです。実戦で得られる経験と実績を積み重ねることで、将来的な上位カテゴリー挑戦に必要となる土台を形成し、レーシング・ドライバーとしての総合力向上を支援します。

2. 「伝える力」、「見せる力」までを支援領域に含める

▲2025年JCWクラスのチャンピオン 井本大雅 選手

BMW & MINI Racing委員会専属のメディア・チームによる参加者の密着映像配信やコメント・トレーニング、SNS発信プログラム等を通じて、参加者のレーシング・ドライバーとしてのブランド価値と魅力を言語化／映像化する機会を提供します。これにより参加者のファン層の拡大とスポンサー露出の最大化を目指します。

3. 最大8名の参戦を個別に伴走支援

▲いとうりな 選手とBMW & MINI Racing 委員会専属のメディア・チーム

募集人数を最大8名として、一人ひとりの競技経験や課題に目を向けた伴走型の支援体制を整えます。ドライビング技術の向上に加え、スポンサーやファンに向けた発信力の強化までを支援領域に含め、競技力と発信力を両輪で最大限に高めて継続的なレース参戦に必要な基盤を整え、長期的にモータースポーツ活動を続けられる環境づくりを共に構築します。

募集・選考方法

▲モータースポーツ・ファンとのコミュニケーション

・募集期間：1月20日より開始

エントリーサイト：https://bmwminiracing.jp/driver-prologue

※選考は随時実施致しますので、募集定員に達し次第、予告なく受付を終了する場合がございます。

・一次選考通過者に対する個別オンライン面談

・選考合格者（最大8名）は、参加料金の支払い確認をもって参加を受理

参加費用

・プログラム参加費：400万円～最大800万円(税込)

※プログラム参加費は、各スポンサーから活動資金の支援が適用されており、個別の審査結果ならびに支援条件等により決定致します。

＜プログラム参加費に含まれる主な項目＞

・レース車両レンタル費

・レース・エントリー費

・走行用ガソリン

・マネジメント／メカニック人件費等

・レース車両および機材運搬費

・タイヤ代（1大会につき6本）

＜参加者負担となる主な項目＞

・ドライバー装備品（レーシングスーツ、ヘルメット、レーシングシューズ等）

・開催サーキットまでの交通費・宿泊費等

BMW & MINI Racingについて

BMW & MINI Racingは、日本唯一の“BMW Group Japan”オフィシャル・レース「M2 CS Racing Series」と、英国生まれのNew MINIのみで競う「MINI CHALLENGE JAPAN」が共催する、スタイリッシュでスポーツ・ラグジュアリーなカーレース・イベントです。JAF公認のワンメイク・シリーズとして今年5周年を迎え、新たなステージへと進化。新クラスの設立や新しいレース・フォーマットの導入など、装いを新たに「第2章」として2026年シーズンをスタートします。より多様な参加機会とエンタテインメント性を高め、BMWとMINIのブランド価値をさらに体現する大会の開催を行います。

BMW & MINI Racing 2026 開催日程

Rd.1（第１戦・第２戦）：3月28日（土）・29日（日） 富士スピードウェイ

Rd.2（第３戦・第４戦）：4月25日（土）・26日（日） モビリティリゾートもてぎ

Rd.3（第５戦・第６戦）：6月20日（土）・21日（日） 富士スピードウェイ

Rd.4（第７戦・第８戦）：7月18日（土）・19日（日） スポーツランドSUGO

Rd.5（第９戦・第10戦）：10月10日（土）・11日（日） 岡山国際サーキット

Rd.6（第11戦・第12戦）：12月5日（土）・6日（日） 鈴鹿サーキット

※上記の開催日程については、「BMW & MINI Racing 2026 競技規定」の発行をもって正式決定といたします。

【会社概要】

会社名：ジオミックモータースポーツ株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9ー16 丸の内YSビル6階

資本金：3,000万円

大会オフィシャルWEBサイト： https://bmwminiracing.jp

【事業内容】

・モータースポーツ領域でのイベント企画・運営

本件に関するお問合せ先

BMW & MINI Racing 委員会［ジオミックモータースポーツ株式会社 内］

受付時間：平日 10:00 - 17:00 (定休日：土・日・祝日)

TEL：052-684-5556 ／ e-Mail：info@bmwminiracing.jp