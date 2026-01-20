ラフテレーンクレーン「CREVO700 G5」、「バッテリ式e-PACK」発売のお知らせ

株式会社タダノ

株式会社タダノ（本社：香川県高松市、代表取締役社長・CEO 氏家 俊明）は、最大つり上げ荷重：70ｔのラフテレーンクレーン「CREVO700 G5」及び「バッテリ式e-PACK」を、2026年1月21日(水)より日本市場向けに発売を開始いたします。

GR-700N e-PACK仕様 公道走行姿勢GR-700N e-PACK仕様 + バッテリ式e-PACK

1．製品名

CREVO700 G5［製品型式: GR-700N］、バッテリ式e-PACK

2．開発コンセプト

当社は2050年カーボンネットゼロの実現を目指し、中期経営計画（24-26）においても「Tadano Green Solutions」として環境対応製品の拡充を推進しています。今回クレーン作業時のCO2排出ゼロを実現するバッテリ式e-PACK*を新たに開発し、本モデルの標準仕様としました。（バッテリ式e-PACKは、別売りとなります）

また新たな機構を多数採用し、つり上げ能力や安全性等、クレーンとしての基本性能をさらに向上させています。

バッテリ式e-PACK 本体

* e-PACKとは？

e-PACKは、外部電源により電動機駆動の油圧ポンプのみでクレーン作業を可能にする当社独自の技術です。エンジンを起動することなくクレーン作業を実現し、CO2排出ゼロと低騒音を実現します。

当社は2022年に現場の電源と接続する有線式e-PACKを25tクラスのラフテレーンクレーン向けに発売、今回は現場での電源確保が必要ないバッテリ式e-PACKを開発し、70tクラスのラフテレーンクレーンに設定しました。

3．主な特徴

製品プロモーションビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=yo3nBUk3fgQ

１.新開発バッテリ式e-PACK

今回開発したバッテリ式e-PACKは、従来の有線式e-PACKをバッテリ式とし、車両後方に搭載可能にしました。現場で電源を確保することなくバッテリ駆動で電動ポンプを作動させることで、クレーン作業が可能です。エンジン作業時に比べ、年間約21,400kgのCO2排出と騒音レベルを抑え、CO2排出ゼロと低騒音のクレーン作業を実現します。また、車両後方に搭載したままで現場内での移動を可能とし、e-PACKの利便性を大幅に向上させました｡

２.環境に配慮した新世代エンジン搭載

EU StageV対応エンジン「カミンズ QSL9-4C」を搭載し、次期排出ガス規制にも対応します。

３.ブーム性能を最大限に引き出す新たな機構を採用

・ブーム伸縮には、通常伸縮の「伸縮モード1」(2段目・3段目ブーム先伸長方式)と、「伸縮モード2」(4段目・5段目・トップブーム先伸長方式)の2種類を設定。「伸縮モード1」は強度域性能、「伸縮モード2」は安定域性能を重視し、安定域性能ではつり上げ能力が最大52%向上するなど、作業状況に合わせクレーンの性能を最大限引き出します。

・「Smart Chart」はアウトリガの張出幅に応じて、クレーンの前方作業能力を最大限引き出すことができます。

・e-PACK搭載時は「e-PACK性能」が設定され、伸縮モードによる効果も合わせて従来比最大57%つり上げ性能を向上させることができます。

４.安全性の向上

タダノビューシステムの適正化を図ると共に、新たな広角カメラ採用による視認範囲、人物検知範囲の拡大で公道走行時の安全運転を支援します。

また電動張出・格納昇降ステップの採用により、キャブ昇降時の安全性を向上させました。

4．販売価格

・GR-700N e-PACK仕様：104,000千円 [税別]

・GR-700N e-PACKレス仕様：103,000千円 [税別]

・バッテリ式e-PACK：51,500千円 [税別]

5．販売目標台数

年間 120台

6．発売日

2026年1月21日（水）

▼製品カタログ（PDF）ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d92573-22-76e4374ba37418e25011e8674b17f239.pdf

株式会社タダノについて

1955年に日本初の油圧式トラッククレーンを発売して以来、タダノは業界のリーディングカンパニーとして、お客様の安全と地球環境に配慮した新たな価値を提供するための戦略を推進しています。2023年には世界初となるフル電動のラフテレーンクレーンを発売しました。中期経営計画（24-26）に掲げる「Reaching new heights」のスローガンのもと、当社は地域社会・国際社会発展への貢献と地球環境の保全に役立つ事業活動を推進し、すべてのステークホルダーの期待に応え「世界に、そして未来に誇れる企業」を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社タダノ

所在地：香川県高松市新田町甲34番地

代表者：代表取締役社長・CEO 氏家 俊明

URL：https://www.tadano.co.jp/

事業内容：建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車及び運搬機械等の製造販売