【生成AI推進担当者向け】オンラインカンファレンス「Generative AI Business Day 26 WINTER」を2月2日(月)に開催
法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うシンシアリー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下シンシアリー）は、生成AI推進者向けオンラインカンファレンス「Generative AI Business Day 26 WINTER」を2026年2月2日（月）に開催いたします。
https://cynthialy.co.jp/generativeai-businessday26
こうした背景を踏まえ、本カンファレンスでは「Dual AI Growth（デュアル・AIグロース）」をテーマに、高度な意思決定を担う「AIと働く人」の育成と、エージェントが自律的に処理を完結させる「AIが働く業務」の構築--これらのハイブリッドな取組みこそが、2026年の組織実装の要となります。
日本企業においても「とりあえず使ってみる」フェーズは卒業し、世界水準の成果を目指すための次なる一手（戦略・実践・定着）を本カンファレンスでは提示いたします。社内で生成AI推進を担う皆様のご参加をお待ちしております。
https://share-na2.hsforms.com/18OOYUywZQyCwr5idS6gPMgdk2zo
＜開催概要＞
・開催日時：2026年2月2日(月) 13:00 -17:30
・場所 ：オンライン
・視聴方法：Zoom
・費用 ：無料(事前登録制)
・後援 ：一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)・一般社団法人AICX協会
※一部セッションのみのご視聴も可能です。
※Zoomでのご視聴環境をご用意ください。
※同業他社のご参加は、お断りさせていただく場合がございます。
■基調講演について
基調講演には、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社よりアジア太平洋地域統括 データ&AI事業開発部長の小田健太郎氏が登壇し、Gemini Enterpriseを活用した組織のAI実装についてお話しいただきます。
タイトル：Gemini Enterpriseで進める「組織のAI実装」
登壇日時：2026年2月2日（月）13:10～13:50
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
アジア太平洋地域統括 データ&AI事業開発部長
小田 健太郎氏
2025年にグーグル・クラウド・ジャパン合同会社入社。事業開発部長として、日本を含むアジア太平洋地域市場におけるデータおよびAI製品のGo-to-Market戦略を統括。同年以前はマイクロソフトアジアに在籍、データ&AI製品プロダクトマーケティング責任者として、日本・韓国市場の戦略をリード。また、NPO/GovTech領域での活動もライフワークとし、テクノロジーによる行政課題の解決にも情熱を注ぐ。
https://share-na2.hsforms.com/18OOYUywZQyCwr5idS6gPMgdk2zo
- SALES ROBOTICS株式会社 執行役員 AI Innovation室 室長 高木 康介氏
- 株式会社ダイブ 執行役員 人事本部長 佐々木 義郎氏
※登壇者については、順次公開サイトにて公開してまいります。
https://cynthialy.co.jp/generativeai-businessday26
■シンシアリー株式会社について
シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。
https://cynthialy.co.jp/
＜会社概要＞
本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F
名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）
設立： 2022年10月
代表者： 國本知里
事業内容： 生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業