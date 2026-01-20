近畿大学発ベンチャー「美肌AIコネクト」、信頼できる美容医療の実現へ。専門医×AI『美肌コネクト』開発のクラウドファンディングを開始

株式会社美肌AIコネクトクラウドファンディングページ :https://readyfor.jp/projects/bihada-ai-connect募集期間：1月20日（火）20:00 ～ 3月31日（火）23:00

株式会社美肌AIコネクト（代表取締役：大塚篤司、以下「当社」）は、AIと専門医の知見を組み合わせた美容医療の透明評価プラットフォーム「美肌コネクト」の開発資金を募るクラウドファンディングを開始することをお知らせいたします。今回のクラウドファンディングは、期間が1月20日20時～3月31日（70日間）、目標金額は500万円（All-in型）です。

本プロジェクトは国民生活センターの統計でも急増する美容医療の相談件数や、経験不足の医師による事故が社会問題になるなか、医療とAI技術の力で安全・安心な美容医療の基準を作ることを目的としています。

背景

近年、美容医療市場は急速に拡大する一方で、以下のような問題が顕在化しています。

- 「直美問題」 - 経験不足の医師の増加若手医師が十分な臨床経験を積まないまま美容医療に従事するケースが増え、施術事故やトラブルのリスクが高まっています。- 誇大広告と誤情報の氾濫SNSやインフルエンサーによる誇大広告や誤情報が溢れ、利用者が本当に信頼できる医師や施術を判断しにくくなっています。- 相談件数の急増独立行政法人国民生活センターのPIO‐NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）によると、美容医療サービスに関する相談件数は2022年度の3,798件から2023年度は6,281件へと約1.65倍に急増し、2024年度には10,717件とさらなる増加を示しました。相談内容にはリフトアップ後の左右非対称や副作用の説明不足など深刻なケースが含まれています。

こうした状況が続けば、経験豊富な医師が評価されず、価格や広告に惑わされた選択が主流となり、利用者の安全が損なわれるおそれがあります。私たちはAIと専門医の力で誤情報を排除し、科学的根拠に基づいた透明な情報を提供することで、安心して美容医療を選べる社会を実現したいと考えています。

プロジェクト概要：美肌コネクトについて

「美肌コネクト」は、AIと皮膚科学の専門家による審査と情報検証を通じて、本当に信頼できる美容医療を利用者に届けるオンラインプラットフォームです。従来の美容医療サイトは広告や口コミが中心になりがちでしたが、私たちは以下の機能を備えた“シン・基準”を提供します。

信頼できる美容情報の提供

事前決済やキャンセルポリシーを整備し、医師と利用者双方に安心を提供させるコンテンツを搭載します。

医師・クリニック審査・検索機能

医師の資格や専門分野、臨床経験年数などを第三者の有識者が審査し、一定の基準を満たした医師のみを掲載します。利用者は悩みや施術、医師名、クリニック名から検索して予約でき、施術の解説や注意点も確認できます。

教育・啓発コンテンツ

若手医師向けの研修動画やセミナーを提供し、経験や倫理を重視した安全な医療提供を支援します。また、一般向けにも正しい美容医療の基礎知識や注意点を発信し、誤情報を排除します。

AI相談・肌診断機能（将来的に追加開発予定）

AIが肌状態を分析し、パーソナルカラー診断や適切な施術候補を提案します。専門医による監修で、科学的根拠に基づいたアドバイスを提供します。

決済・予約保証機能

前払い決済やキャンセルポリシーを整備し、医師が突然のキャンセルによって損失を被らないようにするほか、ユーザーが安全かつ透明に予約・支払いできる仕組みを提供します。

この“シン・基準”によって、経験や技術・誠実さで医師が選ばれる未来、業界全体が医学に基づいた美容文化を取り戻す未来、そして利用者が安心して美容医療を選べる未来を目指します。

クラウドファンディングの概要

- 実施プラットフォーム：READYFORhttps://readyfor.jp/projects/bihada-ai-connect- 募集期間：1月20日（火）20時～3月31日（火）23時終了（70日間）- 目標金額：500万円- 資金の使い道：プラットフォームの開発費（審査システム、検索・予約機能、レビュー管理機能、AI診断機能）、医師へのリサーチ費用・監修費用、教育啓発コンテンツの制作費用、医師と専門家による審査員・監修員の人件費、サービス運営費など- リターン：支援金額に応じて、デジタルレポートや教育セミナーの招待、医療監督者限定セミナーへの参加券、Founding Doctor/Supporterとしての称号などを用意しています（詳しくはREADYFORページをご覧ください）。クラウドファンディングページ :https://readyfor.jp/projects/bihada-ai-connect募集期間：1月20日（火）20:00 ～ 3月31日（火）23:00

クラウドファンディングは単に資金調達の手段ではなく、支援者と共に社会的な課題解決に取り組むためのパートナーシップです。ご支援はプロジェクト開発の原動力となるだけでなく、透明性の高いスタートを切るためにも欠かせません。

代表メッセージ

大塚 篤司

株式会社美肌AIコネクト 代表取締役

近畿大学 医学部皮膚科学教室 主任教授

プロジェクトチームのご紹介

「美肌コネクト」は医療、IT、研究、ファイナンス、広報など多様な専門家が結集したチームで開発を進めています。各メンバーは、それぞれの専門領域とネットワークを活かして、「信頼できる情報で選ぶ美容医療」という新しい標準を社会に根付かせるために尽力してまいります。

代表取締役 CEO 大塚 篤司

近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授。信州大学卒後、京都大学大学院やチューリッヒ大学病院で研修を積み、皮膚アレルギーや腫瘍領域の専門家へ。大学病院内に美容チームを設立し、学術と臨床責任を両立させる仕組みを構築。

X（旧Twitter）：https://x.com/otsukaman

取締役／COO 中村 良

株式会社SUNABACO代表取締役。エンジニア育成や地域DXの経験を生かし、プロジェクトの事業運営を統括。

X（旧Twitter）：https://x.com/nakamakoko

取締役／COO 安倍 雄一郎

サッポロメディカルリサーチ代表。医療リサーチやサービスデザインに携わり、医療現場と利用者ニーズの橋渡しを担当。

取締役／COO 飯沼 紀実

皮膚科医・AI研究者。臨床現場とAI技術の知見を生かし、AI相談・肌診断機能の開発を主導。

最高広報責任者 (CPRO) 飯嶋 健司

株式会社kushami代表取締役。医療領域・スタートアップのブランド・PR戦略の立案から実行に強みを持ち、社会課題の啓発を担当。

X（旧Twitter）：https://x.com/kushamiq

最高財務責任者 (CFO) 椛 仁美

財務・会計のエキスパートとして事業計画や資金管理を担当。

監査 塩谷 舞海

NPO法人ConoCo代表。社会課題解決に取り組む非営利団体での経験を生かし、ガバナンスと透明性を担保。

当社は、美容医療の現場に根付く課題を直視し、医学に裏打ちされた情報とテクノロジーで解決する取り組みをおこなってまいります。

患者さんが安心して美容医療を受けられ、医師が技術と誠実さで正当に評価される社会を実現していきます。

会社概要

会社名：株式会社美肌AIコネクト

所在地：京都府京都市

設立：2025年10月

代表者：代表取締役 大塚篤司

事業内容：

インターネットを利用した美容医療予約プラットフォームの開発・運営、医療機関および医療従事者の情報提供サービス、美容医療情報の提供およびコンサルティング、ウェブサイト・アプリ開発

オフィシャルSNS：

https://x.com/bihadaconnect

お問い合わせ先

本リリースに関するご質問や取材のお申し込みは、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

株式会社美肌AIコネクト 広報担当 飯嶋

メール：info@bihada-ai-connect.com