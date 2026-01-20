SBI日本少短、『走り出そう！安心ライド応援キャンペーン』を実施

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI日本少額短期保険株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井上 久也、以下「当社」）は、2026年2月2日（月）から「走り出そう！安心ライド応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第一弾では2026年2月2日（月）～2026年3月15日（日）の期間に「みんなのバイク保険」を対象として、第二弾では2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木）の期間に「みんなのバイク保険」、「みんなのスポーツサイクル保険」、「みんなのe-bike保険」を対象として実施し、新規でご契約が成立されたお客様は自動的に応募完了となります。

※年換算保険料5,000円未満の方は対象外となります。

※更新のお客様は対象外となります。

当社は今後も企業理念である「保険をもっと身近に」「保険をもっと手軽に」「保険をもっと便利に」に基づき、時代のニーズに合わせた商品提供を行うことでより身近な保険サービスの提供とバイク・自転車業界の活性化に努めてまいります。





『走り出そう！安心ライド応援キャンペーン』概要

■キャンペーン期間

第１弾 2026年2月2日（月）～3月15日（日）

対象商品：みんなのバイク保険

第２弾 2026年3月16日（月）～4月30日（木）

対象商品：みんなのバイク保険、みんなのスポーツサイクル保険、みんなのe-bike保険

■プレゼント内容

第1弾・第2弾 みんなのバイク保険

A賞：サイン・ハウス 「B+COM SB6XR」

B賞：サイン・ハウス SPICERR SWU-201

C賞：ギフティ「giftee Cafe Box」 1,000円分

第2弾 みんなのバイク保険、みんなのスポーツサイクル保険、みんなのe-bike保険

A賞：TOPEAK 「E-BOOSTER DIGITAL」

B賞：CAMELBAK 「PODIUM STAINLESS 650ML」

C賞：ギフティ「giftee Cafe Box」 1,000円分

■応募方法

キャンペーン期間中、対象の保険に新規でご契約が成立されたお客様は、自動的に応募完了となります。

■キャンペーン注意事項

・プレゼントの発送時点でご契約が有効でない場合、本キャンペーン対象外となります。

・当社の引受基準により保険契約をお引受けできない場合、本キャンペーン対象外となります。

・当選者は、日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限ります。

・住所不明、転居先不明、長期不在などによりプレゼントをお届けできない場合、当選は無効となります。

・デジタルギフト券のご案内メールを削除された場合、または受信できなかった場合、当選は無効となります。

・キャンペーンの当選に関するお問い合わせにはお答えできません。

・プレゼントはメーカーの発売状況により、予告なく同等価格帯の別商品に変更となる場合がございます。

・掲載画像はイメージです。仕様・デザインは変更になる場合がございます。

・プレゼントの使用により生じた損害について、当社は法的責任を負いかねます。

・プレゼントはお選びいただけません。

・プレゼントの転売はお控えください。

・当選権利の換金・他人への譲渡はできません。

■デジタルギフトに関する注意事項

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。 記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。 ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。 ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

■「giftee Cafe Box」について

「giftee Cafe Box」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、カフェで使用できる様々なラインナップの中から、贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Cafe Box」および「ギフトポイント」の利用に会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の商品を選ぶことも可能です。

「みんなのバイク保険」概要

https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/motorcycle/bike/

排気量126cc以上のバイクを所有されている方へ向けた車両保険で、新車・中古車問わず、購入からの経過年数にかかわらずパーツ＆アクセサリーを含めた購入金額を補償します。交通事故による車両破損を補償する「車両全損特約」と「車両半損特約」、盗難を補償する「車両盗難特約」、水災被害を補償する「車両水災特約」の4つの特約を組み合わせて補償内容をカスタマイズできます。

※任意保険の加入有無とは関係なく、「みんなのバイク保険」単独でご加入いただけます。

※全損補償・半損補償は、被保険者（バイク所有者）が25歳以上の場合加入いただけます。

「みんなのスポーツサイクル保険」概要

https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/bicycle/sportscycle/

購入金額10万円以上の自転車を補償する保険で、新車・中古車にかかわらず加入可能です。交通事故による車両の全損・半損や、自転車の盗難被害が起きた場合、購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を補償（全損・盗難の場合）いたします。

※車両本体と同時に、車両に定着・装備されているパーツ＆アクセサリーに損害が生じた場合は、当該損害も補償の対象となります。

「みんなのe-bike保険」概要

購入金額10万円以上のe-bikeを補償する保険で、新車・中古車にかかわらず加入可能です。交通事故による車両の全損・半損や、自転車の盗難被害が起きた場合、購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を補償（盗難・全損の場合）いたします。

※車両本体と同時に、車両に定着・装備されているパーツ＆アクセサリーに損害が生じた場合は、当該損害も補償の対象となります。