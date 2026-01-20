ファスナー半開・全開で使い分け！スぺパにこだわった2WAYペンケース「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」を2026年1月下旬に発売
株式会社レイメイ藤井
開け方で選べる、2WAYスタイル。
フロント面を折ってマグネットで固定すると、省スペースのまま中身を取り出すことができます。
中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけて取り出すことができます。
FY1459B
ブラック
FY1459N
グレー
FY1459A
ブルー
FY1459M
グリーン
FY1459P
ピンク
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
開け方で選べる、2WAYスタイル。
「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」は、省スペースと持ち運びやすさを追求し、スペースパフォーマンス（スぺパ）にこだわって開発されたスリムなペンケースです。
ファスナーを半分だけ開いた状態（半開）でフロント面を折ると、マグネットで固定され、省スペースのまま中身を取り出すことができます。
一方、ファスナーをすべて開く（全開）と、中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけることができ、タイムパフォーマンス（タイパ）の向上も実現します。
使用シーンや用途に応じて開け方を選べる、便利な2WAY仕様です。
さらに背面には外ポケットが付いており、使用頻度の高いアイテムをファスナーを開けずにさっと取り出せます。また、カラビナ付きなので、バッグに取り付けたり、フックに掛けて使うことも可能です。
「半開」で省スペース 「全開」で全体が見渡せる
”スぺパ” ”タイパ”
フロント面を折ってマグネットで固定すると、省スペースのまま中身を取り出すことができます。
中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけて取り出すことができます。
外ポケット付き
サッと出し入れできれる背面ポケット付き。
カラビナ付き
バッグに取り付けたり、フックに掛けて使用できます。
■商品ラインアップ
FY1459B
ブラック
FY1459N
グレー
FY1459A
ブルー
FY1459M
グリーン
FY1459P
ピンク
商品名：sleena PENCASE（スリーナペンケース）
価格：1,500円（税込1,650円）
本体サイズ：W78×H210×D18 mm
本体重量：50g
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。