ファスナー半開・全開で使い分け！スぺパにこだわった2WAYペンケース「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」を2026年1月下旬に発売

株式会社レイメイ藤井開け方で選べる、2WAYスタイル。

「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」は、省スペースと持ち運びやすさを追求し、スペースパフォーマンス（スぺパ）にこだわって開発されたスリムなペンケースです。

ファスナーを半分だけ開いた状態（半開）でフロント面を折ると、マグネットで固定され、省スペースのまま中身を取り出すことができます。

一方、ファスナーをすべて開く（全開）と、中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけることができ、タイムパフォーマンス（タイパ）の向上も実現します。

使用シーンや用途に応じて開け方を選べる、便利な2WAY仕様です。

さらに背面には外ポケットが付いており、使用頻度の高いアイテムをファスナーを開けずにさっと取り出せます。また、カラビナ付きなので、バッグに取り付けたり、フックに掛けて使うことも可能です。

「半開」で省スペース 「全開」で全体が見渡せる

”スぺパ” ”タイパ”

フロント面を折ってマグネットで固定すると、省スペースのまま中身を取り出すことができます。中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけて取り出すことができます。

外ポケット付き

サッと出し入れできれる背面ポケット付き。

カラビナ付き

バッグに取り付けたり、フックに掛けて使用できます。

■商品ラインアップ

FY1459BブラックFY1459NグレーFY1459AブルーFY1459MグリーンFY1459Pピンク

商品名：sleena PENCASE（スリーナペンケース）

価格：1,500円（税込1,650円）

本体サイズ：W78×H210×D18 mm

本体重量：50g

＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。

＊画像は全てイメージです。