ファスナー半開・全開で使い分け！スぺパにこだわった2WAYペンケース「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」を2026年1月下旬に発売

株式会社レイメイ藤井


開け方で選べる、2WAYスタイル。

「sleena PENCASE（スリーナペンケース）」は、省スペースと持ち運びやすさを追求し、スペースパフォーマンス（スぺパ）にこだわって開発されたスリムなペンケースです。



ファスナーを半分だけ開いた状態（半開）でフロント面を折ると、マグネットで固定され、省スペースのまま中身を取り出すことができます。


一方、ファスナーをすべて開く（全開）と、中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけることができ、タイムパフォーマンス（タイパ）の向上も実現します。


使用シーンや用途に応じて開け方を選べる、便利な2WAY仕様です。



さらに背面には外ポケットが付いており、使用頻度の高いアイテムをファスナーを開けずにさっと取り出せます。また、カラビナ付きなので、バッグに取り付けたり、フックに掛けて使うことも可能です。


フロント面を折ってマグネットで固定すると、省スペースのまま中身を取り出すことができます。

中身全体を見渡せるため、必要なアイテムをすぐに見つけて取り出すことができます。





外ポケット付き


サッと出し入れできれる背面ポケット付き。




カラビナ付き


バッグに取り付けたり、フックに掛けて使用できます。









■商品ラインアップ



商品名：sleena PENCASE（スリーナペンケース）


価格：1,500円（税込1,650円）


本体サイズ：W78×H210×D18 mm


本体重量：50g




