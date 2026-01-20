【キャンドゥ】「ミニーマウス」が主役！キュートでポップなシリーズが登場

写真拡大 (全7枚)

イオン株式会社

株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長　城戸一弥）はキャンドゥオリジナル/ディズニー「ミニーマウスシリーズ」を2026年1月22日（木）から順次発売いたします。




「ミニーマウス」は「ミッキーマウス」のガールフレンドとして世界中で愛されるディズニーの人気キャラクター。明るくおしゃれが大好きで、大きなリボンがチャームポイント。いつも笑顔を絶やさず、ファッションリーダーである「ミニーマウス」は多くの女の子の憧れです。


そんな「ミニーマウス」がキュートにウインクを送る姿とレトロな雰囲気がかわいらしいシリーズです。ブラインド商品のリボンチャームにはブラックだけ「ミッキーマウス」がさりげなく登場。そのほか、カラビナ付きミニポーチやコーム＆ミラー、プチギフトにもおすすめのギフトバッグなど、全25品番をラインナップ。



リボンチャーム　各330円（税込）　　　　　　　　　　　※ブラインド商品

ワイヤーキーホルダー　各220円（税込）　　　　　　　　　※ブラインド商品


ダイカットカードケース　　　　　　　　　　　　　　　　　カラビナ付きミニポーチ　各330円（税込）

コーム＆ミラー　220円（税込）


ジッパーバッグ　4P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンドルジッパーバッグ　2P　　　　　　　　　　　　　　　ハンドルバッグ　5P　各110円（税込）

巾着セット　330円（税込）

「ミニーマウス」の愛らしい魅力がギュッと詰まった商品が勢ぞろい。ぜひお気に入りをみつけてくださいね♪




【販売スケジュール】


2026/1/22（木）から順次発売


全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)　


Can★Doネットショップ　https://netshop.cando-web.co.jp/



【会社概要】


株式会社キャンドゥは、すべてのお客さまの暮らしに発見と感動を届け、


よりよい毎日の提供をめざしてまいります。


会社名：株式会社キャンドゥ


所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー　33階


代表者：代表取締役社長　城戸　一弥


URL：https://www.cando-web.co.jp/