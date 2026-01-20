【キャンドゥ】「ミニーマウス」が主役！キュートでポップなシリーズが登場

イオン株式会社

株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 城戸一弥）はキャンドゥオリジナル/ディズニー「ミニーマウスシリーズ」を2026年1月22日（木）から順次発売いたします。

「ミニーマウス」は「ミッキーマウス」のガールフレンドとして世界中で愛されるディズニーの人気キャラクター。明るくおしゃれが大好きで、大きなリボンがチャームポイント。いつも笑顔を絶やさず、ファッションリーダーである「ミニーマウス」は多くの女の子の憧れです。

そんな「ミニーマウス」がキュートにウインクを送る姿とレトロな雰囲気がかわいらしいシリーズです。ブラインド商品のリボンチャームにはブラックだけ「ミッキーマウス」がさりげなく登場。そのほか、カラビナ付きミニポーチやコーム＆ミラー、プチギフトにもおすすめのギフトバッグなど、全25品番をラインナップ。

リボンチャーム 各330円（税込） ※ブラインド商品ワイヤーキーホルダー 各220円（税込） ※ブラインド商品ダイカットカードケース カラビナ付きミニポーチ 各330円（税込）コーム＆ミラー 220円（税込）ジッパーバッグ 4P ハンドルジッパーバッグ 2P ハンドルバッグ 5P 各110円（税込）巾着セット 330円（税込）

「ミニーマウス」の愛らしい魅力がギュッと詰まった商品が勢ぞろい。ぜひお気に入りをみつけてくださいね♪

【販売スケジュール】

2026/1/22（木）から順次発売

全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)

Can★Doネットショップ https://netshop.cando-web.co.jp/

