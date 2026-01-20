【大和 香林坊店】立体ポップアートの巨匠 チャールズ・ファジーノ展開催
数々のアートプロモーション事業を手がけるハイスピリッツアンドユウ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：清水幹雄）は、このたび、ニューヨークを拠点に世界で活躍する立体ポップアート作家 チャールズ・ファジーノ の絵画展を、大和 香林坊店 6階 アートサロン にて開催いたします。
ファジーノの作品は、複数枚刷られた版画をパーツごとに切り分け、手作業で積み重ねて制作される「3Dポップアート」。
奥行きと立体感、そして緻密に重なり合う色彩のレイヤーは、平面作品では味わえない視覚体験を生み出し、“実物を見てこそ完成するアート”として世界中で高い評価を受けています。
一見するとポップで親しみやすい印象を持ちながら、額装された作品は空間に確かな存在感と高級感をもたらし、自宅のリビングはもちろん、オフィス、クリニック、ホテルなど多様な空間でコレクションされています。
また、ファジーノはメジャーリーグベースボール（MLB）をはじめ、ディズニー、オリンピックなど、数多くの著名な企業・団体と公式にタイアップ。
アーティスト活動50周年を迎えた現在もなお、新たな表現に挑戦し続けています。
作品名：トラベリング・ジャパン 額入サイズ：約43×83cm 価格(税込)：396,000円
■ 展覧会概要
会期：2025年2月4日（水）～ 2月10日（火）
会場：大和 香林坊店 6階 アートサロン
入場：無料
チャールズ・ファジーノ
ニューヨーク在住の3Dポップアートの第一人者であるファジーノは2000年より現在に至るまで米国オリンピック委員会公式アーティストとして活躍中。長年に渡りスーパーボウル、メジャーリーグ・オールスターゲームの公式作品を制作し、ディズニー・ライセンスアーティストに選出されるなど輝かしい経歴を持っています。また多くの著名人がファジーノのコレクターであることも有名です。
チャールズ・ファジーノ公式サイト
https://www.fazzino.jp
今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。
https://highspirits-art-blog.com/
チャールズ・ファジーノ作品の描かれているアートの特徴として、各国や都市を題材に名所を描いた作品が多いことが言えますが、そのほかにもMLBやセサミストリートやトムとジェリーなどカートゥーンとのタイアップ作品、そして歯医者をテーマにした作品が複数あるのがユニークな点です。
下記ご紹介する2点は日本で大人気作品であるロサンゼルス・ドジャース作品と歯医者をテーマにした最新作です。
「ドジャース・ワールドチャンピオン」
イメージサイズ：約45x30cm
フレームサイズ：約74x57cm
制作年：2024年
ロサンゼルス・ドジャースが「2024 ワールドシリーズ」を制した瞬間を祝福して描かれたメモリアル作品。背後に広がる都市のスカイラインと夜空を彩る花火が相まり、見る者にもその歓喜が伝わってくるような一作です。
「スマイル・デンティスト」
イメージサイズ：約53cm x 33cm
フレームサイズ：約80cm x 58cm
制作年： 2025年
大きな歯の上にある太陽がとても印象的で、人々が一生懸命歯をきれいにする様子が事細かに描かれています。その様子とは違い、今にも夜が明けそうな静かな紺色の空が明るくもどこか儚いような雰囲気を演出する一作です。
皆様のご来場をお待ちしております。
【会社概要】
社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社
本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17
代表取締役社長：清水幹雄
設立：2005年
HP：https://www.highspirits-art.com/