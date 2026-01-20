【埼玉県】学生向け就職支援サイト「ＡＩ(あい)たまキャリア」スタート～学生の皆さんと企業の登録を募集中！～

埼玉県

ＡＩを活用した学生向け就職支援サイト「ＡＩ(あい)たまキャリア」が１月３０日にスタートします。学生は埼玉で自分に合った就職先を見つけることができ、また、県内企業は学生へのＰＲや若手人材の確保につなげることができます。学生の皆さんと企業の積極的な御登録をお待ちしています。

● ＡＩ(あい)たまキャリアとは

１ 概要

学生がスマートフォン等を利用して、ＡＩ適職診断により、自分に適した業種や職種、県内企業を探すことができる就職支援サイト

２ 特徴

・県内の企業や事業所に特化

・ＡＩ適職診断：ＡＩが最適な業種や職種・企業を提案。診断結果はマイページで管理。

・企業検索：希望する条件（業種・職種／最寄り駅・沿線）から企業検索も可能。勤務条件や福利厚生などの企業情報も満載（令和8年1月16日時点558社登録）

・お気に入りの企業からの就活に関わる情報をＳＮＳプッシュ通知で提供

・登録は学生・企業ともに無料

３ 公開日

令和８年１月３０日（金曜日）

● 利用方法

１ 基本情報、アンケート等の入力

(1) 基本情報を入力：氏名（ニックネーム可）、居住市町村、希望業種など（１８項目）

(2) アンケートに回答：就職に当たり重視することなど（１０項目）

(3) 行動価値検査を受検：行動の特性や志向など（３６項目）

２ ＡＩ適職診断

(1)から(3)の情報を分析し、最適な業種・職種、マッチング度の高い企業（５社まで）をＡＩが提案

３ 県内企業とマッチング開始

ＳＮＳプッシュ通知（ＬＩＮＥ）で届く企業情報を活用して、会社説明会やインターンシップなどに参加していただき、埼玉で自分に合った仕事を発見

● 登録募集中！

【学生登録募集】

＜学生登録用フォーム通知＞

https://www.ai-tama-career.jp/ai-tama-career.php?mode=user_form_regist

＜HP＞

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0816/aitama-career-gakusei.html

【企業登録募集】

＜企業登録用フォーム通知＞

https://www.ai-tama-career.jp/ai-tama-career.php?mode=corp_form_regist

＜HP＞

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0816/aitama-career_kigyou.html