【埼玉県】学生向け就職支援サイト「ＡＩ(あい)たまキャリア」スタート～学生の皆さんと企業の登録を募集中！～
ＡＩを活用した学生向け就職支援サイト「ＡＩ(あい)たまキャリア」が１月３０日にスタートします。学生は埼玉で自分に合った就職先を見つけることができ、また、県内企業は学生へのＰＲや若手人材の確保につなげることができます。学生の皆さんと企業の積極的な御登録をお待ちしています。
● ＡＩ(あい)たまキャリアとは
１ 概要
学生がスマートフォン等を利用して、ＡＩ適職診断により、自分に適した業種や職種、県内企業を探すことができる就職支援サイト
２ 特徴
・県内の企業や事業所に特化
・ＡＩ適職診断：ＡＩが最適な業種や職種・企業を提案。診断結果はマイページで管理。
・企業検索：希望する条件（業種・職種／最寄り駅・沿線）から企業検索も可能。勤務条件や福利厚生などの企業情報も満載（令和8年1月16日時点558社登録）
・お気に入りの企業からの就活に関わる情報をＳＮＳプッシュ通知で提供
・登録は学生・企業ともに無料
３ 公開日
令和８年１月３０日（金曜日）
● 利用方法
１ 基本情報、アンケート等の入力
(1) 基本情報を入力：氏名（ニックネーム可）、居住市町村、希望業種など（１８項目）
(2) アンケートに回答：就職に当たり重視することなど（１０項目）
(3) 行動価値検査を受検：行動の特性や志向など（３６項目）
２ ＡＩ適職診断
(1)から(3)の情報を分析し、最適な業種・職種、マッチング度の高い企業（５社まで）をＡＩが提案
３ 県内企業とマッチング開始
ＳＮＳプッシュ通知（ＬＩＮＥ）で届く企業情報を活用して、会社説明会やインターンシップなどに参加していただき、埼玉で自分に合った仕事を発見
● 登録募集中！
【学生登録募集】
＜学生登録用フォーム通知＞
https://www.ai-tama-career.jp/ai-tama-career.php?mode=user_form_regist
＜HP＞
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0816/aitama-career-gakusei.html
【企業登録募集】
＜企業登録用フォーム通知＞
https://www.ai-tama-career.jp/ai-tama-career.php?mode=corp_form_regist
＜HP＞
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0816/aitama-career_kigyou.html