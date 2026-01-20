篠崎仁志選手（福岡支部）を15人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定！ ～兄弟での同賞受賞は史上初～

一般財団法人BOATRACE振興会

1月17日（土）、ボートレース芦屋にて開催された「GI全日本王座決定戦 開設７３周年記念」にて、登録第4477号篠崎仁志選手が12レース優勝戦に進出し、BOATRACE振興会会長賞メダルを獲得しました。

これにより、ゴールデンレーサー賞の認定基準（1）BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得、認定基準（2）GRANDE5優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得、を共に達成しました。

BOATRACE振興会は、1月19日（月）に篠崎選手が認定基準（3）「ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者」に該当すると判断し、認定基準全てを満たすことから15人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定することを決定しました。

2023年3月21日（火・祝）には、兄の登録第4350号篠崎元志選手が12人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定されており、兄弟揃って同賞を受賞するのは史上初となります。

※表彰については後日実施します。

◆『ゴールデンレーサー賞』とは

ゴールデンレーサー賞に認定された篠崎仁志選手（福岡県出身福岡支部・３８歳）

ボートレーサーとしての著しい功績をたたえるため、2019年に創設された称号。

■ゴールデンレーサー賞認定基準

（１）BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上授与されたボートレーサー

（２）GRANDE5優勝戦における、BOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上授与されたボートレーサー

（３）ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者

■振興会会長賞メダル贈呈対象競走

（１）GRANDE5：2014年4月以降

（２）マスターズチャンピオン・周年記念：2015年4月以降

（３）グランドチャンピオン・オーシャンカップ・チャレンジカップ：2020年4月以降

ゴールデンレーサーに関する詳しい情報はBOATRACEMEDAL AWARDSをご覧ください。

URL：https://www.boatrace.jp/extent/common/awards/golden-racers/