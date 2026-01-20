【トマム】「氷の教会」が20周年を機にデザインを大きくリニューアル！継ぎ目のない「一枚氷」で造られたドームが今冬も誕生。
今冬20周年を迎えた「氷の教会」
北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」では、「氷の教会」が20周年を機にデザインを大きくリニューアルし、継ぎ目のない「一枚氷」で造られたドームが今冬も誕生しました。氷の教会は、冬のトマムにわずか1か月だけ姿を現す、雪と氷で造られた教会です。毎年一から築かれるこの教会は、今冬20周年の節目を迎え、新たな設計で登場しました。さらに、氷の教会の誕生ストーリーやこれまでの歩みを紹介する「氷の美術館」も新登場。寒さそのものを楽しむ多彩な体験とともに、幻想的な雪と氷の世界が広がります。
【トマム】氷の教会 イメージ動画
「氷の教会」とは
「氷の教会」は、トマムの冬にわずか約1ヶ月だけ姿を現す特別な教会です。祭壇や十字架、バージンロード、椅子などすべてが雪と氷でできています。自然の力によって生まれた氷は、やがて継ぎ目のない一枚氷のアイスドームに。そこには、「2人の純粋な気持ちが、途切れなく続く」という想いが込められています。雪や氷といった自然の営みによって一から築かれるその姿は、20周年の節目となる今冬、新たなデザインへと進化しました。2005年の誕生以来、これまでに660組以上のカップルがこの場所で誓いを立て、その唯一無二の輝きは、20年にわたり訪れる人々の心に深く刻まれてきました。今冬もアイスヴィレッジのランドマークとして、静かに輝き続けます。
リニューアルのポイント
氷の教会 内観
■「誓いの場」の象徴的な設計
新郎新婦が立つ「誓いの場」は、ドームの中心にあり、自然が生み出した氷に近い位置に設けています。継ぎ目のないアイスドームの天井に最も近いこの場所には、自然そのものが生み出した神聖な空間に寄り添い、ありのままの自然に対して永遠を誓うという想いが込められています。
■新郎新婦を囲む全方位型の参列席
新郎新婦が立つ誓いの場を中心に、参列席を同心円状に配置しました。これにより、どの席からも新郎新婦の表情が見守りやすくなり、新郎新婦もまた、360度から家族や友人の祝福を感じることができます。従来の教会建築にある「前方を見る」形式ではなく「中心を見守る」形式をとることで、参列者全員が祝福の輪の一部となる空間創りを実現しました。
氷の教会が形づくられてきた20年を体感できる「氷の美術館」が新登場【NEW】
氷の教会をより深く知る「氷の美術館」（1月30日完成予定）
氷の教会誕生の物語と、20年の歩みを紹介する「氷の美術館」が新たに登場します。ドーム中央の「ストーリールーム」では、氷のオブジェや彫刻で、氷の教会とアイスヴィレッジの誕生ストーリーを伝える展示が広がります。さらに、歴代の氷の教会の写真と年ごとの歩みを体感できる展示を設け、20年にわたる変遷を紹介。氷の美しさとともに、その歴史や想いに触れることで、氷の教会が大切にしてきた価値をより深く感じられる空間です。
寒さそのものを楽しむ、アイスヴィレッジでの過ごし方
アイスヴィレッジの全景
19:00 幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」へ
森と灯に導かれるように進んだ先で、視界が一気に開け、雪や氷でできたドームが立ち並ぶ白銀の世界が現れます。19時30分には、音楽に合わせて花火が打ち上がり、白銀の夜空を華やかに彩ります。
「氷の気温塔」
19:45 「氷の気温塔」で記念撮影
「氷の気温塔」に表示されたその日の気温は、旅の記録として残せるひとつの思い出です。
「氷のレストラン」
20:00 「氷のレストラン」で食事
冷たいスープに冷たい麺、凍ったトッピングを加えた「氷のラーメン」、冷えた体を温めるアツアツの「チーズフォンデュ」は雪と氷の街ならではの寒さを楽しむ食体験です。
「氷の美術館」
20:45 「氷の美術館」で教会の歴史を知る
氷の教会が誕生してからの20年にわたる変遷や物語、そして完成までのプロセスを、模型や写真とともに紹介します。
「氷のBar」
21:15 「氷のBar」でカクテルを楽しむ
氷のカウンターでは、オリジナルカクテルやウイスキーなど多彩なドリンクを提供。氷のグラスで味わう特別なひとときを過ごせます。
「氷の教会」
21:45 「氷の教会」を見学
教会のオープン期間中は、新郎新婦や参列者以外も見学が可能。
雪と氷の街に佇む幻想的な冬の教会を体験できます。
「氷のホテル」
22:00 「氷のホテル」へチェックイン
継ぎ目のない一枚氷で造られたドームの客室で、幻想的な一夜を。
参考：https://youtu.be/97gTYEP1IoQ
「アイスヴィレッジ」概要
期間 ：2025年12月10日～2026年3月14日（予定）
料金 ：入場料 600円（7歳以上、税込）
＊トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊客は無料
時間 ：17:00～22:00（最終入場 21:30）
場所 ：星野リゾート トマム エリア内
対象 ：宿泊、日帰り客
備考 ：天候により、期間や内容が変更になる場合があります。
仕入れ状況により料理内容や実施時間、提供方法が変更になる場合があります。
「アイスヴィレッジ」とは
毎年、冬の夜にだけ現れるアイスヴィレッジは、トマムの冬の風物詩。3.2ヘクタールの敷地に氷や雪でできたドームが立ち並ぶ氷の街です。天井や壁の全てが氷で造られている「氷の教会」と「氷のホテル」は、街の一番奥にあるアイスヴィレッジの象徴です。アイスヴィレッジは、1998年の冬に誕生して以来、寒さを楽しむ体験を提案し続けています。
星野リゾート トマム
星野リゾート トマム 冬の全景
北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ
のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム
は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ
ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。
所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話 ：0167-58-1111（代表電話）
客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）
チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00
料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,200円～、リゾナーレトマム1泊25,400円～
（いずれも2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）
アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分
（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）
URL ：https://www.snowtomamu.jp
「リゾナーレ」とは
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。
コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。
URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/
公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare
リゾナーレブランドは国内外8施設に展開
