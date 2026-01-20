GLION ARENA KOBE¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¡ª¡Ö SV.LEAGUE ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆSV¥êー¥°½é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¥¢¥êー¥Ê£²F¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE¡Ê½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½ÂÃ« ½ç¡Ë¤È¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Âç²Ï ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡×¤ÎGLION ARENA KOBE¡Ê¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í¡Ë³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±·î22Æü～£²·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇTOTTEI¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡GLION ARENA KOBE¤Ï¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¡¦270ÅÙ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿´Çï¿ô¤ò¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤òÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹SV¥êー¥°¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢SV¥êー¥°½é¤ÎÆÃÀß¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö ALL THE STARS, ALL THE FANS.¡×¡ÊÁª¼ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSV¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¾Ð´é¤Ç½¸¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò³Î¤«¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬SV¥êー¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë1Æü¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë¡Ë¤òÂç²ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¤Î³°Áõ¤òËÜÂç²ñ»ÅÍÍ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âç²ñ³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Äó¶¡¡£¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¦TEAM NICHIKA ¡õTAITO ¥´ー¥ë¥É¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¥¼¥êー¡Ü¥é¥Ã¥·ー
¡¦TEAM YOSHINO¡õKENTO ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥ì¥â¥óÌ£¥¼¥êー¡Ü¥é¥Ã¥·ー
¡¡³Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)
TEAM NICHIKA ¡õTAITO ¥´ー¥ë¥É¥É¥ê¥ó¥¯ ¡¿ TEAM YOSHINO¡õKENTO ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ê¥ó¥¯
¥³ー¥¹¥¿ー¥¤¥áー¥¸
¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¥«¥Õ¥§ÆâÁõ¡ÛÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Õ¥©¥È¥¦¥©ー¥ë¤ÎÅ¸¼¨
¡Ú¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³°´Ñ¤Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ìÁª¼ê¥Õ¥©¥ÈÅÐ¾ì
¢¨¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
±Ä¶È´ü´Ö¡§¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2 ·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¤¹
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¡¡TOTTEI STAND BUOY¡ÊGLION ARENA KOBE ÀµÌÌ2F¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¡¡¡¦¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½Ð¾ìÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¥Õ¥©¥È¥¦¥©ー¥ë¤ÎÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³Æ¥Áー¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¡¡¡¡Åù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥Õ¥§³°Áõ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
Æþ¾ìÊýË¡¡§¡¡Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ËèÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡¡¡ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤ä¹Êó»£±Æ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ä¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GLION ARENA KOBE / TOTTEI
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëMEN¤Î»î¹ç¤Ï´°Çä¡¢1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëWOMEN¤Î»î¹ç¤Ï»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈV¡Ë¡¡¢Í¡¡https://ticket-v.jp/ticket/?id=off-00189
¡ãÆ±»þ³«ºÅ¡ä
¿À¸ÍTOTTEI¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¤¥È
Í¼ÍÛ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Î¸å¡¢ÆüË×17:00～¤è¤êTOTTEI PARKÎÐ¤ÎµÖ¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÎÐ¤ÎµÖ¡×¤Ï¡¢¡ØÅÐ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¤ë¤È¿À¸Í¹Á¤ÎÌë·Ê¤¬¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¿À¸Í¤Î¿·Ì¾½ê¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨
¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅÃæ¤Î¿·¹ÁÄ®¼þÊÕ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEW SEAPORT¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È2025-2026¡×¤Ë¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ£²¥«½ê¡ÊÇÈ»ß¾ìÄ®ÎÐÃÏ¡¢¿À¸Í¥Ýー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¡Ë¤Ë¤â¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ºîÉÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¿·»ÜÀß¤Î³«¶È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¿·¹ÁÄ®¼þÊÕ¡ÊNEW SEAPORT¡Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£