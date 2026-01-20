専門職業人材の最新技能アップデートに向けたリカレント教育（リ・スキリング）プログラムの開発・実証」セミナー開催（2月12-13日)

株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所は、文部科学省委託事業「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育（リ・スキリング）推進事業」の一環として、「専門職業人材の最新技能アップデートに向けたリカレント教育（リ・スキリング）プログラムの開発・実証」セミナー（オンライン）を開催いたします。

文部科学省委託事業「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教

育（リ・スキリング）推進事業」では、専修学校や企業・ 業界団体などによるリカレント教育

プログラムの開発に取り組んできました。

この度、本事業での3年間の取組に基づき、事業受託団体による成果発表セミナーを実施

いたします。

専修学校の教職員の皆さま、またリカレント教育に関心をお持ちの企業や業界団体などの皆さま

におかれましては、ぜひご参加ください。

開催概要

プログラム

- 開催日時（予定）：第1部：2026年2月12日（木）13:00～17:30第2部：2026年2月13日（金）13:00～16:30- 開催方法：オンライン（Zoom ウェビナー）- 主催：文部科学省（事務局：株式会社三菱総合研究所）- 文部科学省開会あいさつ- 事務局・発表 ※第1部のみ本事業およびリカレント教育プログラム開発に係るガイドライン、事例集について- 文部科学省・ご発表 ※第1部のみ専修学校やリカレント教育に係る文部科学省の取組、次年度委託事業について- 事業受託団体・ご発表本事業で開発・実証を行ったリカレント教育プログラムについて

※発表団体のタイムテーブルは、別途リーフレットをご確認ください。

※プログラムは都合により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

申込要領

- 対象者：専修学校の教職員の皆さま、リカレント教育に関心をお持ちの企業や業界団体の皆さまなど- 参加費：無料- 申込方法：以下URLよりご参加者さまの情報をご登録ください。https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/25254※本セミナーの参加申込フォーム画面」に遷移します。

お問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育（リ・スキリング）推進事業」公開セミナー事務局

E-mail：senshuu-inquiry@ml.mri.co.jp