【埼玉県】埼玉県事業承継マッチングイベントを開催します！―会場参加者・オンライン参加者募集―

埼玉県

県では、県内中小企業の円滑な事業承継を支援するため、事業譲渡を希望する方と、事業譲受を検討している方のマッチングイベントを開催します。

後継者募集企業による事業紹介や、事業承継をした方の実体験による事例紹介を行います。会場では、登壇者や支援機関、参加者による交流会も実施します。

事業承継による創業やＭ＆Ａによる事業拡大に関心のある方の積極的な御参加をお待ちしております。

<チラシ>

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-867-64b4690ad49ef1e142dacfb17cce26df.pdf

● イベントの概要

１ 対象者

・事業承継による創業に関心のある方

・Ｍ＆Ａによる事業拡大・経営多角化に関心のある方

・事業承継全般に関心のある方

・支援機関 など

２ 開催日時

令和８年２月１２日（木曜日）１８時から２０時まで

３ 会場

渋沢ＭＩＸ

（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心 5階）

４ 開催方法

会場とオンライン配信によるハイブリッド開催

５ 定員

（１）会場参加 ５０名（先着順）

（２）オンライン参加 ５０名（先着順）

６ 内容

（１）後継者募集企業の事業紹介

譲渡を希望する事業の内容を登壇者と進行役の対話形式で紹介

【後継者募集企業登壇者】

１. ＬＯＧＣＡＭＰ（飲食店・飯能市）

北欧テイストのログハウスが特徴のジビエ料理レストラン

２. つのだ時計店（小売店・川越市）

アンティークや舶来品を扱う、1950年創業の時計店

３. ヘアードレッシングサロンmilk（美容室・さいたま市）

髪だけでなく着物の着付けにも対応している老舗美容店

（２）事業承継成約企業の事例紹介

事業承継成約者（事業を譲渡した企業とその事業を譲受した企業）による実体験に基づく事例を紹介

【事業承継成約企業登壇者】

・譲渡企業側

石田インダストリ有限会社 石田 泰士 元取締役

・譲受企業側

グリッターテクノ株式会社 山下 悟郎 代表取締役

（石田インダストリ有限会社 取締役）

※石田インダストリ有限会社について

エレベーター、エスカレーターの関連部品及びメンテナンス治具の製作をしています。

（３）支援機関による支援内容説明

１. 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター 石川 峰生 統括責任者

２. 創業・ベンチャー支援センター埼玉（（公財）埼玉県産業振興公社）職員

（４）交流会

登壇者や支援機関等との交流

※交流会のオンライン配信はございません。

※イベントの詳細は以下のホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/jigyousyoukei/mevent_20251105.html

７ 参加費

無料

８ 申込方法

令和８年２月１０日（火曜日）１２時までに、電子申請・届出サービス又はＦＡＸにてお申込みください。

○電子申請・届出サービスＵＲＬ

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=108213

○ＦＡＸ：０４８-８３０-４８１３（埼玉県産業労働部産業支援課）

参加申込書は、以下の県ホームページに掲載しているチラシの裏面を御使用ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/jigyousyoukei/mevent_20251105.html

９ イベント後の支援

本イベント後の事業承継に係る具体的な相談及び交渉については、御希望に応じて、公的相談窓口である埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターが支援します。

10 主催等

主催：埼玉県

共催：埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

後援：一般社団法人埼玉県商工会議所連合会

埼玉県商工会連合会

公益財団法人埼玉県産業振興公社

株式会社日本政策金融公庫

11 問い合わせ先

埼玉県 産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当

電 話：０４８-８３０-３９１０

ＦＡＸ：０４８-８３０-４８１３

メール：a3770-22@pref.saitama.lg.jp