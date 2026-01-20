うるる、カラクリ・三重県四日市市と自治体DXウェビナーを開催「三重県四日市市に学ぶ！市民の“『今すぐ知りたい』に応える”～市民向け生成AIエージェント導入の成功要因～」を2月2日に開催

株式会社うるる

労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数の SaaS を展開する株式会社うるる（東京都中央区 代表取締役社長CEO 星 知也、以下「うるる」）が提供する、自治体DXを推進する官民の架け橋となるポータルサイト「GovTech Bridge」は、2026年2月2日（月）に、自治体職員向けウェビナー「三重県四日市市に学ぶ！市民の『今すぐ知りたい』に応える～市民向け生成AIエージェント導入の成功要因～」（以下、本ウェビナー）を開催いたします。

当日は、カスタマーサポート向けAIエージェントを提供するカラクリ株式会社（東京都中央区 代表取締役CEO：小田 志門、以下「カラクリ」）の玉置 直寛氏と、市民向けサービスにおいて生成AIの活用事例を有する三重県四日市市（以下、「四日市市」）の森本 章裕氏をお招きし、四日市市における具体的な事例に基づいた「使い続けるための生成AI活用」のポイントを提示いたします。

■開催背景

自治体・行政の現場では、事務手続きや問い合わせ対応、窓口対応など、多様な業務に対して、迅速かつ正確な対応が求められています。一方で、労働力不足や社会構造の変化を背景に、従来と同じ体制のままでは、行政サービスの継続性や品質を維持することが難しくなりつつあります。特に近年では、生活スタイルの多様化を背景に、夜間や早朝など営業時間外での問い合わせニーズが増加しています。

さらに、問い合わせ内容の多様化・複雑化に加え、対応の正確さやわかりやすさ、スピードといった「対応の質」も、これまで以上に求められるようになり、自治体職員の業務負担は年々増加しています。

こうした課題に対し、自治体DXを推進する官民の架け橋となるポータルサイト「GovTech Bridge」は、自治体における実践的な生成AI活用の知見を共有し自治体職員の業務効率化を推進することを目的に、本ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、生成AIを活用して市民対応の質とスピードを向上させている四日市市の取り組みを中心に、実際の導入背景や運用上の工夫、導入後に見えてきた成果と課題について、具体的な事例を交えてご紹介します。あわせて、カラクリ社とともに、現場で使い続けることを前提とした生成AI活用のポイントや、無理なく導入・活用を進めるための考え方についてお伝えします。

■開催概要

●開催日時：2026年2月2日（月）14：00～15：00

●形式：Zoomウェビナー

●申込フォーム：https://forms.office.com/r/uR5b64mHva

●参加費：無料

●参加特典：先着10自治体様限定！無料でカラクリ社のAIエージェント「GeN」のデモ環境を、各自治体専用でご提供

●参加対象者 ～こんな方におすすめ～

・自治体職員で、生成AI導入をご検討されている方

・DX推進担当者

・市民サービス部門責任者など

●主催： 株式会社うるる（GovTech Bridge）

●協力： カラクリ株式会社

■プログラム

●14:00～14:05：オープニング（登壇者ご紹介）

●14:05～14:20：

第1部：なぜ今、市民向け生成AIなのか？ ～月12万件の問い合わせ対応への挑戦～

スピーカー：四日市市 デジタル戦略課 森本氏

●14:20～14:45：

第2部：失敗しないための「5つの壁」の乗り越え方～誤回答防止から庁内連携まで～

スピーカー：四日市市 デジタル戦略課 森本氏、カラクリ株式会社 Marketing Team 玉置氏

●14:45～15:00：質疑応答

■登壇者プロフィール

三重県四日市市 総務部 デジタル戦略課 行政DX推進室 森本 章裕 氏

平成27年度入庁。住民税部署に7年在籍し、令和4年度にデジタル戦略課前身のICT戦略課へ異動。主に業務改善や住民サービスにつながるAI等の庁内展開・導入を担当。

カラクリ株式会社 Sales & Marketing Group Marketing Team 玉置 直寛 氏

大手企業で新規事業開発に従事したのち、カラクリ株式会社に参画。カスタマーサポートにおけるAI活用促進に携わる。現在は自治体向けの営業・マーケティング活動に従事し、行政DXの推進や住民サービスの向上を支援している。

株式会社うるる 調達インフォ 公共調達コンサルタントマネージャー 安蘇 透

2016 年株式会社うるるに入社し、2019 年には「調達インフォ」をゼロから立ちあげる。

以来、公共調達の仕様書策定から調達プロセスにおける現場の課題解決に特化した知見を培う。また内閣官房の「デジタル行財政改革会議」において、スタートアップ企業の観点から公的機関の調達課題に関する提言を行うなど、政策推進を支える実務的視点での活動も行う。

今後も「GovTech Bridge」は、官民の効果的な交流を促進することで自治体DXを加速すべく、引き続き官と民の架け橋となる取り組みを展開してまいります。さらにうるるは両者をつなぐ中間支援事業者として、行政と民間の協働をIT・AIと人のチカラでエンパワーし、新たな労働力の創出と活用を推進することで、深刻な労働力不足問題の解決と持続可能な経済社会の実現を目指します。

