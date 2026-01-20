【ネイティブキャンプ留学】語学学校「SSLC Language College」2026年春キャンプを実施
ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、カナダ・バンクーバーの人気校「SSLC Language College」にて、2026年春キャンプを実施いたします。
https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_20
2026年春キャンプについて
SSLC Language Collegeは、カナダ・バンクーバーにて、13歳以上を対象とした春季短期英語プログラム「SSLC Vancouver Good Time Spring 2026」を開催します。
平日は9:00～15:00まで、フルタイムのESL（英語）クラスを実施しています。
午前は総合英語として「読む・書く・聞く・話す」の4技能をバランスよく強化し、午後は文法やコミュニケーションにフォーカスしたクラスで、実践的な英語力を養います。
英語レベル別にクラス分けが行われ、英語で主体的に発話する力を伸ばしたい中高生に適したカリキュラムです。
【プログラム概要】
・ 開催地：カナダ・バンクーバー
・対象年齢：13歳以上（中学生以上）
・期間：2026年3月16日（月）～4月3日（金）
・受講期間：1週間／2週間／3週間
【料金】
■ 1週間
・ホームステイ付き：約264,000円
・通学のみ：約165,000円
■ 2週間
・ホームステイ付き：約374,000円
・通学のみ：約209,000円
■ 3週間
・ホームステイ付き：約495,000円
・通学のみ：約286,000円
※為替変動や現地事情により、実際の費用は前後する場合があります。
SSLC Language Collegeの特徴
1. 遊んで学ぶ、放課後の英語革命
無料の放課後クラスやワークショップが充実しており、「もっと学びたい！」という気持ちに応える環境が整っています。履歴書や面接対策など就職にも役立つ内容もあり、遊びながら実践力が身につくのが魅力です。
2.専門校グループ直結のキャリア設計
カナダ最大の教育グループCIBTが運営しているため、語学だけで終わらず、その先の進学や専門分野の資格取得まで視野に入れたプランが可能です。「留学を将来につなげたい」と考える方に適した環境が整っています。
3.多国籍と暮らす！GEC寮でリアルな遊学体験
バンクーバー校には学生寮「GECレジデンス」を完備。世界各国から集まった学生と共同生活を送ることで、24時間英語に触れられる環境が実現します。英語漬けの日常の中で、留学ならではのリアルな遊学体験を満喫できます。
SSLC Language Collegeの紹介
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/108
ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。SSLC Language Collegeの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。
１．画像・動画
２．学校紹介
３．コース・料金紹介
４．滞在先情報
今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。
ネイティブキャンプ留学について
「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。
株式会社ネイティブキャンプについて
ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。
2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル
代表取締役： 谷川 国洋
事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業
https://nativecamp.co.jp/
