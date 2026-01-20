コインパーキング「ザ・パーク」2025年12月に全国で50,000車室突破！地域に根ざしたパーキング事業が着実に拡大中

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）が展開するコインパーキング「ザ・パーク」は、2025年12月17日で全国の車室数が50,000車室を突破したことをお知らせします。

当社は、業務用カラオケ事業およびカラオケ・飲食店舗事業に続く新たな収益の柱として、2016年より「ザ・パーク」ブランドでパーキング事業を全国展開しました。カラオケ事業で培った地域密着のネットワークときめ細やかな対応力を生かし、空き地を有効活用したい土地オーナー様との信頼関係を築きながら事業を拡大してきました。

約3,000社が存在するといわれるパーキング業界において、当社は全国展開を開始してから9年で業界7位まで順位を上げています。※

12月31日現在全国で4,367カ所の施設を展開し、運営件数は50,577車室になりました。繁華街をはじめ狭小地や変形地まで幅広く手掛けており、さまざまな条件に柔軟に対応できる運営体制を強みに最適なプランを提案しています。

当社は、今後も「ザ・パーク」の用地確保に努め、地域の実情に合わせたパーキング施設を整備することで、より豊かな地域社会の実現を目指してまいります。

※ 一般社団法人日本パーキングビジネス協会発行「一時利用有料駐車場（コインパーキング）市場に関する実態分析調査 2024年版」（2025年5月発行）をもとにした当社調べ

