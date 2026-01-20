”洗剤を使わない洗濯”で躍進するwash-plus、進化するビジネスモデルを『ビジネスモデル3.0図鑑』で公開

株式会社wash-plus

コインランドリーやホテルランドリーなどのランドリー事業、ランドリー専用IoTシステム開発事業を展開する株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が、その進化するビジネスモデルを『ビジネスモデル3.0図鑑』上で公開しました。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

ランドリーを社会資源に！ウォッシュプラスの「進化」を見える化

2013年に”洗剤を使わない洗濯”で「コインランドリーwash+」を立ち上げて以来、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry」開発、ホテルなど宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」や事業者向け自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」の展開、2025大阪・関西万博に展示し好評を博した“水を捨てない洗濯機”の開発など、ランドリー業界最先端を走り続けるwash-plus。

そのビジネスモデルの「進化」を『ビジネスモデル3.0図鑑』上で公開しました。

書籍『ビジネスモデル3.0図鑑』2026年1月26日に発売

書籍『ビジネスモデル3.0図鑑』(刊行：KADOKAWA)は、国内外で13万部発行を超えた『ビジネスモデル2.0図鑑』の続編として、2026年1月26日に発売されます。『ビジネスモデル3.0図鑑』では「共創性」「適応性」という要素を新たに加えて制作されており、多くの企業の「かつて」と「いま」を比較しながら、ビジネスがどのように社会の変化をつくり出しているか見通すことができます。

書籍発売に先がけて全文が無料・無期限・会員登録不要で公開中

▼全文公開の概要

公開日：2025年12月23日

公開先：note 図解総研公式アカウント

公開形式：全文無料、無期限

公開範囲：序章から終章まで全ページ

全文公開記事リンク：https://note.com/bizgram/n/n5bde4d5402d1

全文公開に関するプレスリリース

株式会社図解総研：13万部超書籍の最新作『ビジネスモデル3.0図鑑』を発売前に全文公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000118431.html

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"にするwash-plus

コインランドリーwash+ 明海店（千葉県浦安市）

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。