Faber Company、「営業・マーケDXPO横浜′26」の専門セミナーでAI検索対応について登壇いたします

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、2026年1月23日（金）に開催される「営業・マーケDXPO横浜’26」に登壇いたします。

生成AIの登場により、生活者の情報探索や購買体験に変化が起きはじめています。これからどう情報探索や購買体験が変わるのか､AI検索対応は必要なのか｡検索エンジンだけでなく生成AI検索でも自社ブランドが露出するためには何が必要なのでしょうか？

いま企業・ブランドが取り組むべき、生成AI検索に対応したGEO/LLMO施策の最新情報をお話します。

開催概要

● タイトル：営業・マーケDXPO横浜’26

● 日時：2026年1月23日（金）11:40~12:40

● 開催場所：パシフィコ横浜 展示ホールB セミナー会場C

● 参加費：無料（事前登録制）

● 対象：企業のマーケティング、Webのご担当者様

● 申込方法：https://dxpo.jp/u/fox/yokohama26/user/entry

Faber Company 講演概要

● タイトル：AIで検索・購買体験はどう変わるのか？いま企業に必要なGEO（AI SEO）施策

● 講演時間：11:40~12:40

● 詳細：https://dxpo.jp/real/fox/yokohama26/sales/conf.html(https://dxpo.jp/real/fox/yokohama26/sales/conf.html#f212)

登壇者プロフィール

株式会社Faber Company

エグゼクティブマーケティングディレクター 月岡 克博 (つきおか かつひろ)

1982年生まれ｡SFAベンダーで導入コンサルタント､CRMベンダーでセールスとマネジメントを経験後､2014年にFaber Company入社｡営業部長として売上拡大に貢献したのち､マーケティング部門を新設し､責任者に就任｡多くのセミナー登壇をこなしつつ､複数プロダクトオーナーも兼任｡2021年10月より執行役員として､事業全般を管掌。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp