【澤 円氏・坂井 風太氏登壇】AI時代の成長戦略を語り尽くす「AIグロース戦略サミット」2月10日（火）に開催

カテゴリー戦略ファーム suswork株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：田岡凌、以下：当社）は、株式会社ニューピークス（以下：ニューピークス）と共催で、2026年2月10日（火）にオンラインカンファレンス「AIグロース戦略サミット ～ AIで勝つか、負けるか ～」を開催します。

イベントへ申し込む :https://www.newpeaks.co.jp/ai-growth/?utm_source=suswork_prtimes

■ 開催背景

AIの進化が加速し、ビジネスの前提が根本から覆されようとしている今、企業は明確な選択を迫られています。それは、AIを活かして新たな成長軌道を描くか、あるいは変化の波に埋もれてしまうかの分岐点です。

多くの企業が「AIツールの導入」に留まり、本質的な事業成長につなげられていない現状があります。AI時代に勝つために必要なのは、単なる業務効率化ではありません。経営戦略、組織文化、人材育成、そして個人の思考法に至るまで、企業のOSそのものをアップデートする「AIグロース戦略」こそが、次なる成長の鍵を握ります。

本サミットでは、「AI×〇=事業成長」という視座のもと、元日本マイクロソフト業務執行役員 澤 円氏、Momentor代表 坂井 風太氏、『AIを使って考えるための全技術』著者 石井 力重氏ら、変革の最前線に立つトップランナーを結集。「経営・組織・思考」の3つの側面から、AI時代の事業成長に欠かせない重要アジェンダを解き明かし、企業が進化するための具体的な「勝ち筋」を提示します。

■ 主なセッション

セッション紹介：

AIがビジネスの前提を塗り替える中、企業の成長を左右するのは「どの技術を使うか」ではなく、経営が「何を問い、どんな組織能力をつくるか」です。本セッションでは、澤 円氏を招き、顧客理解・生産性向上・組織文化・人材育成という5大アジェンダを軸に、AI時代に勝つ企業の条件を解き明かします。「AIを活用できる人とできない人の差」まで踏み込み、明日から経営が取るべき一手を示します。

登壇者：

株式会社圓窓 代表取締役 / 元マイクロソフト業務執行役員 澤 円 氏

suswork株式会社 代表取締役 田岡 凌

セッション紹介：

AIの進化は“強い組織”と“止まる組織”の差を決定的に広げています。本セッションでは、Momentor代表・坂井 風太氏とともに、AI時代に伸びる組織の条件を「AI効力感」「組織文化の再定義」「キャリアカテゴリー戦略」の3軸から紐解きます。変化への効力感を奪う“組織文化の闇”とは何か。短期コスパ主義に陥らず、AI時代に本当に成長する組織と個人の在り方を、理論と実践の両面から明らかにします。

登壇者：

株式会社Momentor 代表取締役 坂井 風太 氏

suswork株式会社 COO 舘川 裕司

セッション紹介：

AIの進化によって、発想・創造のプロセスは人とAIの“共創”が前提になります。本セッションでは『AIを使って考えるための全技術』著者・石井 力重氏が、AI時代に個人が力を発揮するための「考える技術」を解き明かします。アイデアを出し尽くしてから創造性が立ち上がる“アイデアメーション”、AIと連想・想像を応酬させる「人機共想」。AI時代だからこそ人が担うべきS/E/N/D（感受性・共感・直感・没頭）を提示し、創造性を最大化する方法を示します。

登壇者：

アイデアプラント 代表 石井 力重 氏

suswork株式会社 COO 舘川 裕司

■ suswork登壇者プロフィール

田岡 凌 (suswork株式会社 代表取締役)

京都大学卒業後、ネスレ社にてネスカフェ、ミロのブランド担当。外資系ブランドマーケティング責任者を経て、マーケティングスタートアップ CMOに。

現在、suswork株式会社 代表取締役として、スタートアップから大手企業まで約30社の事業成長、カテゴリー戦略を支援。株式会社Sales Marker外部顧問。著書に「急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる」（Amazonの主要8部門で1位獲得）。ギャラップ社認定クリフトンストレングスコーチ。PIVOT、NewsPicks、Markezine、ITメディアなどで多数出演。

舘川 裕司 (suswork株式会社 COO)

一橋大学卒業後、ネスレにて営業、トレードマーケティングを経て、ネスカフェ エクセラ (ネスカフェNo.2ブランド)を担当。ブランドリニューアルを起点に、新商品開発、TVCM、キャンペーンをリードし、2022年に10年ぶりのブランドシェア回復を実現。その後、財務本部にて事業やブランドのP&L策定、予実管理をリード。

様々な部門でイノベーションを起こした知見、マーケティングや財務のノウハウをもとに、現在、現職および大手企業のカテゴリー戦略立案や研修実施を担当。

■ 代表取締役 田岡 凌からのメッセージ

「あなたのAI活用、売上につながっていますか？」 AIがビジネスの前提となった今、勝敗を分けるのはテクノロジーそのものではなく、それを操る「商売の本質」への回帰です。

AI時代こそ、リアルが強い。 現場で掴む一次情報、独自の思想、そして人の心を動かす熱量。これら人間ならではの「リアル」な強みとAIを掛け合わせることこそが、コモディティ化を脱し、新たな市場を切り拓く唯一の道です。本サミットでは、単なる効率化ではない、事業成長に直結する「AIグロース戦略」の核心を提示します。AI時代のチャンスを、未だかつてない成長に変える。その一歩を、共に踏み出しましょう。

■ 開催概要

タイトル：AIグロース戦略サミット ～ AIで勝つか、負けるか ～

日時：2026年2月10日（火）13:00～

開催形式：オンライン配信（FanGrowth）

参加費用：無料

主催：suswork株式会社・株式会社ニューピークス

申込期限：2026年2月10日（火）23:59まで

詳細・申込：https://www.newpeaks.co.jp/ai-growth/

■ suswork株式会社について

suswork株式会社は、急成長スタートアップや大手企業新規事業の事業成長に伴走する「カテゴリー戦略ファーム」です。外資メガブランド担当、スタートアップCMOなどで活躍したマーケティング専門家が多数在籍。事業戦略・マーケティング戦略の策定・実行伴走・人材教育を通じて、事業成長にコミットします。

https://suswork.jp/

■ 本件についてのお問い合わせ先

