【大阪・堺で味わう“常磐もの”】福島県・浜通りの海の幸が大集合！ 「ふくしま常磐大漁市」が大起水産 まぐろパーク堺本店に再びやってきます！

公益社団法人 福島相双復興推進機構

福島県浜通り地域等15市町村（※）の事業者の販路拡大等の支援を行う「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト（https://fukushima-challenge.jp/）」（福島相双復興推進機構委託事業）では、福島県浜通りの水産加工品を集めたフェア「ふくしま常磐大漁市」を展開しております。

このたび、関西圏で多くのお客様に親しまれている大起水産 まぐろパーク堺本店にて、「ふくしま常磐大漁市」を開催する運びとなりました。昨年度の開催では、多くのお客様に福島の水産物を手に取っていただき、大変ご好評をいただいたことから、今年度も再び堺の地で開催いたします。

期間中は、福島県浜通り自慢の“常磐もの”として、相馬原釜港で水揚げされた新鮮なボイル柳ダコをはじめ、定番の人気商品や事業者のこだわりが詰まった逸品、さらには福島ご当地の名物焼きそばまで、幅広く取り揃えます。また、一部商品については試食提供も予定しており、味わいを通じて福島の魅力を感じていただける機会となっています。

堺を訪れる皆さまに、“常磐もの”の美味しさ、そして福島の今を知っていただく場として、ぜひ多くの方にご来場いただければ幸いです。

(※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の12市町村といわき市、相馬市及び新地町の3市町の水産関係）

背景

実施概要

- ふくしまみらいチャレンジプロジェクトでは、福島への想いを持ち、こだわりをもって果敢に挑戦する、浜通り地域等15市町村の事業者を支援しています。- それらの事業者が生み出す逸品を多くの皆様に発信し、福島の良さを知っていただく取り組みの一環として、福島の水産系事業者の商品を販売するイベント「ふくしま常磐大漁市」を展開しております。- 令和6年度は計8回開催し、たくさんの方に福島の水産物を味わっていただきました。- 昨年度の開催実績を踏まえ、今回は新たな商品も加えたラインナップで、「まぐろパーク堺本店」にて「ふくしま常磐大漁市」を再出店いたします。

実施期間： 2026年1月23日(金)～25日(日)

場 所： 大起水産 まぐろパーク 堺本店 イベントスペース

大阪府堺市北区中村町607-1 堺中央綜合卸売市場内

時 間： 13:30～17:00 (23日)、9:00～17:00 (24日) 、9:00～16:00 (25日)

※翌週末（1/30(金)～2/1(日)）も一部商品は継続販売予定です。予告なく実施内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な出品事業者（主な販売予定商品）※順不同

- マル六佐藤水産（ボイル柳だこ）https://www.satou-suisan.jp/- かねいし商店（酢だこ、味付けだこ、梅酢だこ）https://kaneishi.jp/- 海幸（ホッケ開き、赤魚開き、さば開き）https://www.f-kaikou.com/- 岩下商店（お好み焼き風さつま揚げ、かに入りさつま揚げ、コーン入りさつま揚げ）https://www.iwashitasyouten.com/- 旭屋（なみえ焼そば2食、川俣軍鶏鳥中華そば2食、豚パワーラーメン2食、二郎系なみえ焼そば2食）https://asahiyamen.com/- 菅野漬物食品（クリームチーズのみそ漬け、黒胡椒クリームチーズのみそ漬け、とまとみそクリームチーズ）https://tamagoya.jp/

※売り切れや、予告なく事業者または販売商品を変更する場合がございます。 予めご了承ください。

ふくしま常磐大漁市 イベント情報

詳細はこちらもご覧ください。（https://fukushima-challenge.jp/event/）

本年度のふくしま常磐大漁市について

＜開催実績＞

第一弾：うすい百貨店10階催事場「第23回ふくしま県の物産展」内への出店2025年5月14日(水)～20日(火) ※開催終了

第二弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店2025年6月28日(土)・29日(日) ※開催終了

第三弾：ぐっと山形 2025年9月26日(金)～28日(日) ※開催終了

第四弾：藤崎百貨店前アーケード 2025年10月4日(木)・5日(金) ※開催終了

第五弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店2025年10月18日(土)・19日(日) ※開催終了

第六弾：大起水産 まぐろパーク 2026年1月23日(金)～1月25日(日) （本開催）