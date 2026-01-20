ガラムとマサラ　イオンモール東浦店1月30日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年1月30日（金）、イオンモール東浦店（愛知県知多郡）１階に、カレーパンの店「ガラムとマサラ」をオープンいたします。「ガラムとマサラ」として愛知県に出店するのは、ブランド立ち上げ１号店以来となり、今回の出店により、愛知県では2店舗目、ブランド全体で8店舗目となります。

イオンモール東浦は、知多半島・西三河地域のショッピングの拠点として、幅広いお客様が訪れる大型商業施設です。今回出店するのは、館内1階中央に位置する「よりどこマルシェ」で、当区画にはテーブルとイスを備えたフリースペースが設けられています。お買い物の合間にカレーパンをその場でお召し上がりいただける環境が整っており、気軽に立ち寄りやすく、日常のひとときに寄り添う店舗となっています。

これまで多くのお客様からご好評いただいてきた「ガラムとマサラ」のカレーパンを、より多くの方にお楽しみいただける機会として、親しみやすい店舗づくりを通じ、こだわりの美味しさをひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

■「ガラムとマサラ」について

「ガラムとマサラ」は、店内でひとつひとつ手包みし、店内で揚げることにこだわった、スパイス香るカレーパン専門店です。手で包むことで大きな具材をしっかりと包み込み、生地・スパイス・具材の三位一体のバランスを追求しています。お客様の“美味しいものリスト”の一品に加えていただけるよう、日々こだわりのカレーパンをお届けします。

《イオンモール東浦店でご購入いただける商品一例》

＜イチオシ商品＞

とろとろ煮豚のカレーパン

「カレーパングランプリ2025(R)」最高金賞受賞

店内で２日かけてじっくり仕込んだ、とろとろ食感の煮豚を、食べ応え抜群に大きくカット。38種類のスパイスとローストガーリックがアクセントのこだわりのカレーとともに包みました。

王道ビーフカレーパン

じゃがいも、人参、牛肉のゴロッとした食感の特製カレーに、さらに大きな牛角煮を包み込みました。牛肉の旨味を存分に堪能いただける、まさに「王道の一品」です。

当店人気No.1の商品となっています。

とろ～り＆ゴロリ２つのチーズを味わうカレーパン

とろ～りとろけるモッツァレラチーズに、ゴロッとしたダイスチーズを２個加えて包みました。旨みたっぷりの特製カレーとともに、お口の中で存分にチーズをお楽しみいただけます。

《店舗イメージ》

＜ガラムとマサラ 店舗概要＞

1．店舗名称カレーパンの店 ガラムとマサラ イオンモール東浦店

2．オープン日2026年1月30日（金）

3．所在地愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2

4．電話番号0562-85-5821

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 9時00分

6．休業日なし

7．店舗面積34.31平方メートル （10.38坪）

8.コンセプト「美味しいものリストの一品に」をコンセプトに、スパイス・具材・生地の3つのバランスを大切にした、飽きのこないサクッとしたカレーパンをご提供します。