【ブランド初】女性専用マシンピラティス「pilates K」が、中目黒店にて「男女兼用」スタイルを導入。2026年2月13日（金）、中目黒アトラスタワーにNEW OPEN

株式会社LOIVE

『人生を、愛そう。』を企業スローガンに掲げ、全国に185店舗以上の女性専用のブティック型フィットネスジムを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川彩香）は、2026年2月13日（金）、東京都目黒区のランドマーク「中目黒アトラスタワー」内に、マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）中目黒店」をオープンいたします。 本店舗は、全国に展開するpilates Kの中で初めてとなる「男女兼用（ジェンダーフリー）スタジオ」として展開いたします。

■ 出店の背景：「男性も通いたい」という声に応えて



これまでpilates Kは女性専用スタジオとして展開してまいりましたが、近年のマシンピラティスブームに伴い、「パートナーと一緒に通いたい」「男性も入会できるようにしてほしい」というお声を多数いただくようになりました。 そこで、トレンドの発信地であり、多様なライフスタイルが交差する「中目黒」というエリア特性に合わせ、ブランド初となる「男性も通えるpilates K」をオープンする運びとなりました。他社のスタジオですでにマシンピラティスを経験されている男性はもちろん、ボディメイクに関心の高いビジネスパーソンの「整える習慣」として、pilates Kのプログラムを提供いたします。



中目黒店：https://pilates-k.jp/studio/tokyo/nakameguro



■ 中目黒店だけの新しい価値

1. ジェンダーニュートラルな空間デザイン

pilates Kの特徴である「グレーを基調としたシンプルな内装」、もともと性別を問わず好まれるデザインです。過度な装飾を削ぎ落とした没入空間は、男性のお客様にも違和感なくリラックスしてご利用いただけます。

2. パートナーと「シェアする」休日

中目黒店では男性の入会が可能なため、カップルやご夫婦、友人同士での受講が可能です。 休日のランチ前や仕事終わりに、二人で同じレッスンを受けて汗を流す。中目黒のライフスタイルに溶け込む、新しいデートやコミュニケーションの形を提案します。

3. 中目黒駅から徒歩2分の好立地

駅前のランドマーク「中目黒アトラスタワー」2階に位置し、アクセスは抜群。忙しい日々の隙間時間に、効率よくインナーマッスルを意識したトレーニングを行い、姿勢を整えることが可能です。

■ 2026年、ピラティスは「性別を超えた」ボディメイクの新提案



韓国アイドルやモデルの間で注目を集め、今やトップアスリートやビジネスパーソンにも話題となっている「マシンピラティス」。

pilates Kは、「30歳からの本気ボディメイク」をコンセプトに、ピラティス専用マシン「リフォーマー」を使用し、音楽に合わせながらグループレッスンを提供するスタジオです。

新店舗がオープンするのは、トレンドカルチャーの発信地であり、中目黒のランドマークでもある「中目黒アトラスタワー」。 仕事帰りや休日のパートナーとの時間に。性別を問わず、洗練された空間で効率的に身体を整える、新しい都市型ライフスタイルを提案します。

■ pilates K（ピラティスケー）中目黒店 3つの特徴

1. ボディメイクに特化したプログラム



「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、ボディラインの崩れやすい部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。音楽に合わせて楽しく動くグループレッスン形式で、地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭します。マシンが身体の動きをサポートするため、男性の方や運動初心者の方でも無理なく、フォームを意識した動きをサポートすることが可能です。

2. 駅徒歩2分・ランドマーク内だから続けやすい

運動を習慣化する上で最も重要なのは「通いやすさ」です。中目黒店は駅直結の「中目黒アトラスタワー」内にあり、天候を気にせずスムーズにアクセスが可能。仕事帰りや休日の予定の合間に、効率よく身体を整えることができます。

3. ジェンダーニュートラルな洗練空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで無機質な大人な空間。過度な装飾を削ぎ落としたデザインは、性別を問わず落ち着いて過ごせる「ジェンダーニュートラル」な雰囲気が特徴です。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合う没入感のある時間をお過ごしいただけます。

■ オープニングキャンペーン

中目黒店のオープンを記念して、トライアル無料やお得に入会が出来るキャンペーンを実施いたします。 先行入会、体験予約についてはこちら(https://pilates-k.jp/lp/admission_trial/nakameguro/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22747395791_&utm_term=_&utm_content=CjwKCAiA95fLBhBPEiwATXUsxMRyVxfgiFFQpPR8Vh6n2Zyu5OguaSAXo3xfZRxf_4eR7bURpSBOIxoCtskQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=22751129677&gbraid=0AAAAABvd_TN3s_OI55aXCRM50g2W9ubOD&gclid=CjwKCAiA95fLBhBPEiwATXUsxMRyVxfgiFFQpPR8Vh6n2Zyu5OguaSAXo3xfZRxf_4eR7bURpSBOIxoCtskQAvD_BwE)から

■pilates K (ピラティスケー)とは

ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを変える新しいスタイルのカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせたプログラムで、自分のペースでボディメイクの時間を楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国112店舗展開（2025年12月時点）