スキンシップが生まれるかわいい言葉遊び絵本！かとーゆーこ先生・作『だいすき！　しりとり』が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。



フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、


抽選で2名様に絵本『だいすき！　しりとり』をプレゼント！


詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。



【プレゼント内容】


絵本『だいすき！　しりとり』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。



【応募方法】


１.こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー


・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント


　　https://x.com/micromagazine03


・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント


　　https://www.instagram.com/kodomono_hon/


２.キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）


　リポストで当選確率が2倍に！


（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に @kodomono_hon をタグ付けしてください。）


３.応募完了！



【応募期間】


2026年2月10日まで



【注意事項】


※2026月2月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡させていただきます。


※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。


※発送は日本国内のみとなりますのでご了承ください。


※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募ください。


※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。


※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信ください。


※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。



【なりすましアカウントにご注意ください】


※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切ありません。


※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはありません。


※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックをお願いいたします。





書籍情報















【あらすじ】


パンダの親子が楽しく”しりとり”をしています。


「ぱんだ→だるま→まいく→くりーむそーだ→だ・だ・だ・だ・・・」



うさぎ、ねこ、いぬ、くまの親子もやってきて、


みんなでにこにこ、たくさん、ぎゅーっ！



「だーいすき！」をたくさん伝えながら、親子で心と言葉のふれあいを楽しめます。




『だいすき！　しりとり』


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=68967


作・絵　かとーゆーこ


ISBN：9784867168967


判型：B5変


価格：1,100円（本体1,000円＋税10%）


発売日：2026年1月8日




≪著者情報≫


かとーゆーこ


イラストレーター、絵本作家。1989年福島県生まれ、静岡県育ち。


女子美術大学卒業後、絵本・広告・パッケージデザイン・ステーショナリー・おもちゃの企画など幅広い分野で活動。


作品に『おべんとばこさん こんにちは！』（マイクロマガジン社）、『ぽわぽわもりの おかいもの』『ぽわぽわもりのレストラン』（世界文化社）、『パンパンぱたん！』（PHP研究所）『トントンカチャ』（金の星社）。


絵を担当した作品に『にほんのにんきもの』（文／みやもとがらく／白泉社）、『バナナのおやこ』（詞・関和男／ひさかたチャイルド）、『子どもに伝えたい　春夏秋冬　和の行事を楽しむ絵本』（作・三浦康子／永岡書店）などがある。




書店員の皆様からの感想をご紹介！



かとーゆーこ先生が描くかわいい親子の動物たちにとても癒されました。


子どもと一緒に読んでたくさんぎゅーっとしてスキンシップしてあげたくなります！！


寝る前にお布団のなかで読んだら、とても幸せな気持ちで寝付けそうですね。


子どもも大人も笑顔と幸せあふれる絵本です。


（未来屋書店　武蔵狭山店　須田様）




なつかしいような新しいような、シンプルでかわいらしい絵が魅力的でした。


しりとりの絵本や「むぎゅ」系の絵本はそれぞれ様々な出版社から


出ている印象がありますが、「しりとり＋むぎゅ」は新発想だし、


親子で読むのに動きも一緒に楽しめそうな絵本になると思いました。


（未来屋書店　幕張新都心店　I様）




どの親子もとてもかわいくて、読んでて自然と笑顔になります。


読み聞かせをしながら、親子でぎゅーー！！と抱き合う姿が想像でき


とても心があたたかくなりました。


娘たちが小さい頃に一緒に読みたかったなー。


（宮脇書店　ゆめモール下関店　吉井様）




知っていることが増えて新しい言葉を覚えて、子どもの世界は日、1日と広がっていきます。


子どもの名前からスタートして、大好きなもの、よく知っている言葉、最近覚えたももの名前など、


たくさんの言葉をやりとりするしりとりは、子どもの世界の広がりを親子で楽しみ喜ぶことができる遊びなんだなと思いました。


（くまざわ書店 西新井店　塩様）




相手をより愛おしく思えるような絵本だと思いました。


しりとりの部分もかわいくて、パンダの親子はパンダから、うさぎの親子はうさぎから始まっていて可愛くてほっこりしました。


少し大きい子が読んだら、自分の名前から始めてどう大好きに繋げようか考えたりするのかしら…と思い、幸せな気持ちになりました。


（くまざわ書店調布店　山下様）







