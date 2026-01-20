【スキー場ランキング】第2回ユーザー投票によるスキー場ポスターデザイン ランキング投票開始
国内最大級のスキー場情報サイト「SURF＆SNOW」を運営する株式会社インプレイは、2026年1月14日～ 2026年2月15日の期間にて、スキーリゾートのポスターが一度に集結する「第2回Japan Ski Resort Poster Award 」（以下、スキー場 ポスターアワード）を開催しております。
ジャパンスキーリゾート ポスターアワード
全国34スキーリゾートがエントリー
全国34のスキーリゾート施設からエントリーされたポスターを対象に、ウィンターリゾート業界初※となる「スキーリゾート ポスターアワード」を開催しております。
スキーリゾートのポスターは、それぞれの施設の特徴や魅力を1枚のデザインに凝縮した重要なPRツールです。各ポスターが、リゾート施設の個性や雰囲気を鮮やかに表現し、多くのお客様にメッセージを発信しています。
この度、2025-2026年シーズンの最新ポスターを「SURF&SNOW」が一堂に集め、皆さまの投票によりもっとも魅力的なデザインを選出。最優秀アワードを決定し表彰いたします。
投票にご参加いただいた方の中から抽選で、全国のスキー場で使えるリフト券や宿泊券をプレゼント！
この機会にぜひ、お気に入りのポスターに投票してみてください。
【投票方法とルール】
１. Japan Ski Resort Poster Awardにアクセス
https://lp.surfsnow.jp/posteraward/
２.「応募規約を読んで応募する」ボタンをクリック
３. お気に入りデザインのスキー場名を選択し、アンケートに答えて投票
※応募はお一人さま一票まで
スキー場ポスターランキングエントリー作品 一部
「Japan Ski Resort Poster Award 2025-2026～スキー場 ポスターアワード～」
企画概要
【アワード開催期間】～2026年2月15日
【投票方法】SURF&SNOW内 WEB投票
【結果発表】2026年2月中旬以降予定
本アワードは、多くのウィンタースポーツプレイヤーに向けて、「スキー場の顔」となるポスターをWEB上でご紹介する取り組みです。
スキー場の個性や魅力を知っていただき、旅行先選びの新たなきっかけとなることを目指しています。
デザインを比較しながら、楽しい思い出を振り返りつつ、お気に入りの1枚にぜひご投票ください。
Japan Ski Resort Poster Award （ジャパンスキーリゾート ポスターアワード）
https://lp.surfsnow.jp/posteraward/
※エントリースキー場 （順不同）34施設
池の平温泉アルペンブリックスキー場／爺ガ岳スキー場／NASPAスキーガーデン／ダイナランド／ノルンみなかみスキー場／ニュー・グリーンピア津南スキー場／湯の丸スキー場／ふじてんスノーリゾート／ひるがの高原スキー場／舞子スノーリゾート／ハンターマウンテン塩原／奥中山高原スキー場／さかえ倶楽部スキー場／赤倉観光リゾートスキー場／野沢温泉スキー場／宮城蔵王えぼしリゾート／会津高原南郷スキー場／信州松本 野麦峠スキー場／今金町ピリカスキー場／軽井沢スノーパーク／上越国際スキー場／札幌藻岩山スキー場／シャトレーゼスキーバレー野辺山・小海／EN RESORT Grandeco Snow Resort／星野リゾート ネコマ マウンテン／ホワイトワールド尾瀬岩鞍／石打丸山スキー場／御嶽スキー場／富良野スキー場／鷲ヶ岳スキー場／女鹿平温泉めがひらスキー場／ホワイトピアたかす／高鷲スノーパーク／GALA湯沢スキー場
※「スキー場業界初」・・・調査日：2026年1月、日本国内のスキー場を対象としたWEB調査による自社調べ
昨年2024-2025シーズンの受賞
ハンターマウンテン塩原
24-25シーズン 第1位
ハンターマウンテン塩原 （栃木県 那須塩原市）
都心から近い首都圏最大級のスノーリゾート。全12コース、3,000mのダウンヒルが楽しめるゲレンデや、ソリ遊びや雪遊びが楽しめるキッズパークなども併設されており、大人から子どもまで安心して楽しめます。
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0067s.htm
池の平温泉アルペンブリックスキー場
24-25シーズン 第２位
池の平温泉アルペンブリックスキー場 （新潟県 妙高市）
広大な大自然と開放感いっぱいの滑りを満喫できる一枚バーンが魅力。400m幅で約3km続く緩斜面は初心者でも安心して滑ることができ、中・上級者のレベルアップにも最適です。
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0168s.htm
上越国際スキー場
24-25シーズン 第３位
上越国際スキー場 （新潟県 南魚沼市）
4つのゾーンからなるビッグゲレンデ。雪遊びのお子さまからエキスパートまで楽しめる多彩なコースが魅力です。ホテル前ゲレンデには「キッズパラダイス」「ソリランド」などが並び、まさに“雪のゆうえんち”です。
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0037s.htm
投票者のコメント（一部）：
雪を楽しむ感じが伝わってくる／インパクトとデザイン。ゴーグルの中に人を入れるのが斬新／ 雪山の青と白の世界の最高な爽快さと仲間と楽しんでいるのがガンガン伝わってきます／いちばん、ふざけてるけど説得力がある／他のとはジャンルを交えないセンス／大人の自分でも、雪を楽しむことができそうだと思わせるから／ぐっと引き込まれるような雰囲気。行ってみたい、と思いました／写真の景色が最高によい／空の色とゲレンデのコントラストが綺麗／絵より写真の方がゲレンデをイメージしやすい
昨年の投票結果：
https://lp.surfsnow.jp/result2425-posteraward
お得にスキー場に行くリフト券購入術
【お得にリフト券を購入する術】
スキーやスノーボードを楽しむにはリフト券の購入が必要です。
「どこで、いつ、どのように購入するのがベストなのか？」と迷い、当日現地で購入してしまう方も多いのではないでしょうか。
近年は光熱費や人件費、ゲレンデ維持費の高騰により、リフト券価格の上昇も否めません。
しかし、『早割券』『前売り券』を活用することで、まだまだお得にリフト券を購入することが可能です。
早割／前売りリフト券
「絶対お得に滑りたい！」と考えている皆様に、SURF&SNOWではお得なリフト券を購入できます。
格安リフト券を一部紹介
・鷲ヶ岳スキー場（岐阜県）(https://surfsnow.jp/guide/htm/r0224tk.htm)
リフト1日券＜全日┃大人＞ 5,500円 → 3,900円 （29%OFF）
・ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県）(https://surfsnow.jp/guide/htm/r0199tk.htm)
特割リフト1日券＜全日┃大人＞5,900円 → 4,900円 (16%OFF)
・かぐらスキー場（新潟県）(https://surfsnow.jp/guide/htm/r0070tk.htm)
リフト1日券＜全日＞ 7,500円 → 6,500円 （13%OFF）
・苗場スキー場（新潟県）(https://surfsnow.jp/guide/htm/r0047tk.htm)
【購入当日利用不可】リフト1日券＜全日＞ 7,800円 → 7,000円 (10%OFF)
・湯の丸スキー場（長野県） (https://surfsnow.jp/guide/htm/r0111tk.htm)
特割リフト1日券＜全日│大人＞5,400円 → 4,700円 (12%OFF)
・水上高原スキーリゾート（群馬県）(https://surfsnow.jp/guide/htm/r0126tk.htm)
リフト1日券＜全日┃大人・シニア・中学生＞ 5,500円 → 4,400円 (20%OFF)
◆他にも格安リフト券勢ぞろい！リフト券購入はこちら↓
https://surfsnow.jp/shop/ticket
◆迷ったときの早割／前売りリフト券選びガイド！
https://surfsnow.jp/article/ski-snowboard/detail/choice-lift202425/
【SURF&SNOW】
国内最大級のスキー場・積雪情報サイト「SURF&SNOW」は、全国のスキー場およびレジャー施設等の支援を行なっています。
多彩な切り口のコンテンツで、スキー・スノーボード・雪遊びの魅力を発信し、スキー場の最新且つ正確な情報を発信できる仕組みと、スノーリゾートを取り巻く環境の情報を皆様へご提供しております。
＜関連ページ＞
SURF&SNOW：
https://surfsnow.jp/
アウトドアガイド：
https://surfsnow.jp/green/
リフト券早割：
https://surfsnow.jp/shop/ticket/
JAPAN SKI GUIDE：
https://japan-skiguide.com/
スキースクール予約：
https://steach.jp/snow/
※SURF&SNOWは、株式会社インプレイが運営しており、SG グループ株式会社のグループ会社です。
グループ会社：株式会社サウンズグッド、株式会社グレフ、株式会社ドライブトライブ、株式会社ジャストファイン、株式会社プラス・ピボット、一般社団法人日本料飲外国人雇用協会