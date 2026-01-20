【JAF札幌】JAF×タカハシグループ 北海道内全店で「プラン料金10％割引」特別優待を開始

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）札幌支部（支部長：横井 隆）は、株式会社タカハシと連携し、2026年1月15日（木）から2026年3月31日（火）までの期間、道内にある「カラオケ歌屋」「カラオケマッシュ」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」などタカハシグループ全店にて、プラン料金が10％割引となるJAFアプリクーポンを配信しております。

タカハシグループ

タカハシグループは、北海道内で幅広い世代に親しまれているカラオケチェーンです。気軽に利用できる地域密着型の店舗としてJAF会員からのニーズも高く、今回の連携により、冬のお出かけやグループでの集まり、卒業・入学シーズンのパーティー、会社の懇親会など、この時期ならではのさまざまなシーンで、よりおトクにカラオケをお楽しみいただけます。

企画概要

期間

2026年1月15日（木）～2026年3月31日（火）

対象

北海道内の「カラオケ歌屋」「カラオケマッシュ」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」全店

特典

プラン料金から 10％割引

利用方法

受付時にJAFスマートフォンアプリのクーポン画面を提示

※店舗の会員登録が別途必要です

JAFアプリクーポンの詳細はこちら :https://jaf.link/takahashiJAF札幌ご当地情報へ遷移します