人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「みっちーのアニメ」を制作するFUNNYMOVIE（ファニムビ）とかっぱ寿司がコラボ！「ナミちゃん」「ミーコさん」のオリジナルトークと恵方巻の新曲が店内BGMで先行公開!

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年1月29日（木）～2月3日（火）の期間、かっぱ寿司全店にて、人気YouTubeチャンネル「みっちーのアニメ」を手がけるクリエイティブ会社「FUNNYMOVE（ファニムビ）」とコラボレーションをした節分企画を実施いたします。

かっぱ寿司では、すべてのお客様が気軽にご来店でき、日々のお食事がさらに楽しく、彩り豊かな「ワクワク」が積み重なるひとときとなるようなお店づくりを目指しております。

この度、かっぱ寿司は、人気YouTubeチャンネル「みっちーのアニメ」を制作するクリエイティブ会社「FUNNYMOVE（ファニムビ）」とコラボレーションいたします。「みっちーのアニメ」は、ナミミコシリーズをはじめとした短尺キャラクターアニメが話題で、独特の言語センスやテンポ感が視聴者に支持されているYouTubeチャンネルです。

今回はその「みっちーのアニメ」より、特に人気の短尺キャラクターアニメ「ナミちゃんとミーコさん」シリーズから、独特の世界観と抜群の歌唱力で人気を集める時節アイドルユニット「ユギリス」の代表曲として親しまれている、恵方巻をテーマにしたオリジナルソング「恵方リンLOVEシリーズ」の最新作「恵方リンLOVE2026」（ YouTubeアニメ本編は1月30日公開予定）を、かっぱ寿司店内でお楽しみいただけるよう特別に用意いたしました。

店内BGMでは、「ユギリス」がアカペラで歌うかっぱ寿司のテーマソングに加えて、「みっちーのアニメ」のメインキャラクターである「ナミちゃん」と「ミーコさん」のトークをかっぱ寿司オリジナルとして収録した特別音源とともに、「恵方リンLOVE2026」を1月29日より先行してお届けします。

タッチパネルでは、「恵方リンLOVE」の過去動画をダイジェストで公開し、食事の合間に気軽に楽しめるコンテンツとして提供いたします。

節分はご自宅で楽しまれることが多い行事ですが、本企画では、「ユギリス」の歌と映像を通じて、店内でも節分らしい雰囲気を感じていただけます。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様といっしょに積み重ねてまいります。

【かっぱ寿司 × FUNNYMOVIE コラボレーション特別企画】

・キャンペーン期間：BGM 2026年1月29日(木)～2月3日(火)まで予定

（店内タッチパネル動画は2月4日(水)まで予定

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/funnymovie

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗を除く)

・「みっちーのアニメ」URL：

https://www.youtube.com/channel/UCHgmn654dSJaE6cSWzwYMDw

※YouTubeチャンネル「みっちーのアニメ」にて2026年1月30日(金)公開予定

・内容：かっぱ寿司は「みっちーのアニメ」の時節アイドル「ユギリス」の最新曲「恵方リンLOVE2026」を店内放送で先行公開します。タッチパネルでは「恵方リンlove」シリーズの過去ダイジェスト動画も提供。明るいメロディと歌声に合わせて軽やかにステップを踏むユギリスの姿が印象的で、店内でも節分らしい雰囲気を感じていただける内容となっています。

■YouTubeチャンネル「みっちーのアニメ」

『みっちーのアニメ』は、株式会社ファニムビが手がける人気YouTubeチャンネル。ナミミコシリーズをはじめとした短尺キャラクターアニメが話題で、独特の言語センスやテンポ感が視聴者に支持されています。2025年にはチャンネル登録者数30万人を突破し、季節行事や日常の“あるある”をテーマにした作品で幅広い世代から注目を集めています。

■時節アイドルユニット「ユギリス」プロフィール

YouTubeチャンネル「みっちーのアニメ」から生まれた、時節アイドルユニット。

毎年変わる恵方を、歌とリズムにのせて届ける存在として、独自の世界観と印象的な歌声で人気を集めている。

代表曲「恵方リンLOVE」シリーズは、思わず口ずさみたくなるフレーズと軽やかなメロディが特徴で、節分の季節を彩る一曲として親しまれている。

【予約受付中！かっぱ寿司の恵方巻】

・予約受付期間：～2026年2月3日（火）

・販売期間：2026年1月31日（土）～2月3日（火）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・販売商品：特選恵方巻（一本）、豪華海鮮恵方巻（ハーフ）、ちょい足し恵方細巻（かっぱ巻・ねぎとろ巻）、ちょい足し恵方細巻（なっとう巻・ねぎとろ巻）

【アプリ・WEB予約限定】

特選恵方巻とちょい足し恵方細巻セット、特選恵方巻と豪華海鮮恵方巻（ハーフ）プレミアムプリンペアセット

・URL：https://www.kappasushi.jp/2026/ehoumaki

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なる商品がございます。

※掲載写真はイメージです。

【かっぱ寿司 2026年 恵方巻 商品詳細】

『特選恵方巻』 一本580円（税込）※約18cm

人気の「いかサラダ」に「玉子」や「えび」が入った、かっぱ寿司定番の恵方巻です。

えび・いかサラダ・かんぴょう・玉子・きゅうり

『豪華海鮮恵方巻（ハーフ）』 一本780円（税込）※約9cm

「中とろ」や「ねぎとろ」、「頭肉付き大えび」「サーモン」など、かっぱ寿司自慢の豪華海鮮ネタを堪能できる恵方巻です。一口頬張ると、こだわり素材の旨みを口いっぱいに感じられる特別な一本です。

中とろ・とびこ・頭肉付き大えび・煮穴子・サーモン・ねぎとろ・玉子・かんぴょう・きゅうり

■あともう一品にも！おこさまにも！恵方細巻セット

定番メニューで販売している細巻をカットせずに、『恵方細巻』として、1本でご提供いたします。恵方巻とご一緒に！おこさまにもおすすめの一品です。

■アプリ・WEB予約限定のお得セット！

『ちょい足し恵方細巻』（かっぱ巻・ねぎとろ巻）二本セット320円（税込）～『ちょい足し恵方細巻』（なっとう巻・ねぎとろ巻）二本セット320円（税込）～

ご予約はかっぱ寿司公式アプリまたはWEBサイトをご利用ください！最大200円（税込）引きのお得なセットもご用意しております。

【単品注文より20円(税込)お得！】『特選恵方巻とちょい足し恵方細巻セット』（特選恵方巻・かっぱ巻・ねぎとろ巻（2本）・なっとう巻）5本セット1,200円（税込）～【単品注文より200円(税込)お得！】『特選恵方巻と豪華海鮮恵方巻（ハーフ）プレミアムプリンペアセット』（特選恵方巻・豪華海鮮恵方巻（ハーフ）・プレミアムプリン（2個）2,000円（税込）※三俣店では販売しておりません

