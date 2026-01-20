俳優・松川星が魅せる、Samantha Thavasaの2026SS 最新ビジュアルが公開。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900212000
商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900221100/
Samantha Thavasa HP :
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/?t=1767946622017
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）
が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星さんを起用した最新ビジュアルを公開。
松川星さんが魅せるサマンサタバサの2026SSコレクションに注目。
■LOOK 1
春らしいパステルカラーのショルダーバッグで春の装いに。
金具のゴールドが煌びやかで、柔らかい雰囲気に仕上げてくれるシリーズ。
商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900212000
■LOOK２
ほどよいサイズ感とシンプルなデザインで、毎日に寄り添ってくれるデイリー使いにもおすすめのシリーズ。
商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900221100/
松川星さんプロフィール
モデル・俳優
1996年10月10日生まれ、神奈川県出身。
WYS Relation所属
俳優として活動しながら、
数々のレディースブランドや美容誌のモデルとして起用されるなど、多岐にわたって活躍中。
同世代女性のアイコンとしても注目され、SNS総フォロワー100万人超えている。
Samantha Thavasa HP :
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/?t=1767946622017
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company/