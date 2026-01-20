俳優・松川星が魅せる、Samantha Thavasaの2026SS　最新ビジュアルが公開。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）


が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星さんを起用した最新ビジュアルを公開。


松川星さんが魅せるサマンサタバサの2026SSコレクションに注目。





■LOOK 1






春らしいパステルカラーのショルダーバッグで春の装いに。


金具のゴールドが煌びやかで、柔らかい雰囲気に仕上げてくれるシリーズ。



商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900212000

■LOOK２




ほどよいサイズ感とシンプルなデザインで、毎日に寄り添ってくれるデイリー使いにもおすすめのシリーズ。


商品はこちら :
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101900221100/

松川星さんプロフィール


モデル・俳優


1996年10月10日生まれ、神奈川県出身。


WYS Relation所属


俳優として活動しながら、


数々のレディースブランドや美容誌のモデルとして起用されるなど、多岐にわたって活躍中。


同世代女性のアイコンとしても注目され、SNS総フォロワー100万人超えている。



Samantha Thavasa HP :
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/?t=1767946622017


■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company/