高級バッグをモチーフにしたチョコレートで華やかなバレンタインデー、ホワイトデーを演出【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

高級バッグをモチーフにした、ハンドバック型のチョコレート

ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人：神田泰寿）は、バレンタインデーおよびホワイトデーのギフトとしてお楽しみいただけるチョコレート商品を2026年1月24日（土）から3月31日（火）まで販売いたします。

全てチョコレートで出来たハンドバック型のチョコレート細工は、なめらかなレザーの質感を表現し、高級バッグをモチーフに仕上げました。チェーンやバックルに至るまで、パティシエが一つひとつ丁寧に手作りでご提供いたします。バッグを開けるとボンボンショコラが8種類詰め込まれ、見た目だけでなく味わいもご堪能いただけます。

また、ハートのビジューをイメージしたボンボンショコラBoxもご用意。あんこ＆抹茶、キャラメル、オレンジピールなど6種類の異なる味わいを詰め合わせました。男性から女性へのプレゼントはもちろん、大切な方への贈り物やご自身へのご褒美としてもおすすめです。

バレンタイン＆ホワイトデー限定「Winter Limited Box」

当ホテルならではの特別なチョコレートで、バレンタイン＆ホワイトデーのひとときを華やかに演出いたします。

バレンタイン＆ホワイトデー商品 概要

【期 間】2026 年 1 月 24 日（土）～3 月 31 日（火）

【時 間】10:00A.M.～7:00P.M.

【場 所】THE SHOP at the Park（1F）

【メニュー・料金】

・バレンタイン＆ホワイトデー限定「Winter Limited Box」 \3,000

レッド：ピスタチオ＆ストロベリー ブラック：コーヒー モカ：キャラメル

イエロー：オレンジピール グリーン：あんこ＆抹茶 ブルー：プラリネ

・チョコレート細工「Bag」 \18,000 ※チョコレート細工は 7 日前までのご予約制

・ショコラショー \800 ・ショコラショー＆ホットミルクセット \900

【Web サイト】https://www.princehotels.co.jp/parktower/plan/theshopatthepark/spring2026

【ご予約・お問合せ】 レストラン予約係 TEL:03-5400-1170（10:00A.M.～6:00P.M.）

ミルクと合わせた濃厚ショコラ「ショコラショー＆ホットミルクセット」

※上記内容はリリース時点（1 月 20 日）の情報であり変更になる場合がございます。

※レストランの料金には消費税が含まれております。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の 対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。