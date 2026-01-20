【Yahoo!検索】「AIアシスタント」機能でチャット履歴が閲覧可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!検索」は、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能（以下、本機能）において、チャット履歴の閲覧機能を追加しました。

本機能は、ユーザーが求める情報により速くたどり着き、知りたいことをより深掘りできるよう提供しています。今回のアップデートにより、最初の質問がされたチャット開始日から3か月分のチャット履歴を一覧表示できるようになります（※1）。これにより、過去に行った質問ややり取りを簡単に振り返ることができるだけでなく、過去のチャットの続きからやり取りを再開できます。今後、会話内容を生成AIが要約・タイトル化し、チャット履歴の一覧をよりわかりやすく表示する機能も提供予定です。

また、本機能の入力方法として、これまでのテキスト入力に加え、音声入力にも対応しています（※2）。スマートフォンやPCのマイクを利用して直接話しかけることで、よりスムーズな対話が可能です。

■チャット履歴の利用方法

■音声入力方法

「AIアシスタント」機能は、「AIで変わる、広がる、あなたの毎日。」をコンセプトに、ユーザーの生活におけるさまざまな疑問や課題を解決するための情報をわかりやすく提供できるサービスを目指し、生成AI活用やユーザーの利便性向上に努めていきます。

※1：チャット履歴は2026年1月13日以降のものが順次表示されます。

※2：音声入力機能は、ご利用ブラウザによっては対応していない場合があります。また、スマートフォンまたはPCの端末設定ならびにブラウザやアプリのマイク設定を有効にしてご利用ください。

※ 「AIアシスタント」機能（音声入力、チャット履歴、自由入力）をご利用いただくには、Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です。13歳未満の方はご利用をお控えください。

※本機能は Google Cloud が提供する Vertex AI を使用しています。

※LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。ご利用の際は、Yahoo!検索における生成AIを用いた回答生成機能の利用に関するガイドライン（https://search.yahoo.co.jp/guidelines/generativeaiguideline）に即してご利用ください。また、LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません。

※ Google Cloud および Vertex AI は Google LLC の商標です。