【宇都宮市×AlphaDrive】「UTSUNOMIYA INNOVATION DAY 2026（UID2026）」を2月10日に開催！

株式会社アルファドライブ

宇都宮イノベーションコンソーシアム（事務局：宇都宮市）は、2026年2月10日（火）に「宇都宮アクセラレーター2025」および「宇都宮オープンイノベーション2025」の合同デモデイとして、「UTSUNOMIYA INNOVATION DAY 2026（UID2026）」を開催いたします。

※本イベントの運営は、フォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎）および株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一）が共同で行います。

本イベントは、宇都宮市内で実施された「宇都宮アクセラレーター2025」および「宇都宮オープンイノベーション2025」の参加者による事業成果を共有し、宇都宮市で新たな事業にチャレンジする機運を高めることを目的としています。 当日は、オープンイノベーション、資金調達支援、実証実験サポートの各プログラムに参加した計10組（予定）によるピッチを実施いたします。

さらに、特別セミナーとして、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長である伊藤羊一氏が登壇。「今こそ新規事業に挑戦しよう～アントレプレナーシップで未来を切り拓く～」をテーマに講演を行います。

市内外のスタートアップ、企業、自治体、大学関係者の皆様をはじめ、新規事業創出や

イノベーションに関心をお持ちの方々は、ぜひご参加ください。

申し込みフォーム： https://uid2026.peatix.com

※募集締め切り：2026年2月9日（月）

開催概要

イベント名： UTSUNOMIYA INNOVATION DAY（UID2026）

日時： 2026年2月10日（火） 13:30～18:30（受付開始 13:00）

会場： ライトキューブ宇都宮 中ホール

住所： 栃木県宇都宮市宮みらい1-20

主催： 宇都宮イノベーションコンソーシアム

運営： フォースタートアップス株式会社、株式会社アルファドライブ

スケジュール

13:00～13:30 受付

13:30～13:45 開会式

13:45～14:35 オープンイノベーションプログラム成果発表

14:45～15:35 アクセラレーションプログラム成果発表

15:45～16:45 特別セミナー

（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤羊一 氏）

16:45～17:00 閉会式

17:00～18:00 交流会（任意参加）

※プログラム内容は変更となる場合がございます。

みどころ

1. 多様なフェーズのスタートアップ・事業会社によるピッチ

本年度は「宇都宮オープンイノベーション2025（令和6年・7年参加企業）」および「宇都宮アクセラレーター2025（資金調達支援・実証実験サポート）」の各プログラムから、合計10組が登壇予定です。宇都宮市内の企業とスタートアップ等の共創による成果や、資金調達・実証実験を経た事業成長の軌跡を発表します。

2. 特別セミナー：「今こそ新規事業に挑戦しよう」

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長であり、株式会社MVP 代表取締役などを務める伊藤羊一氏をゲストに迎え、「アントレプレナーシップで未来を切り拓く」をテーマにご講演いただきます。新規事業に挑むマインドセットや行動指針について学べる貴重な機会です。

3. 登壇者・参加者をつなぐ交流会

閉会後には、登壇者と参加者が直接交流できる時間を設けています。ラウンドテーブル形式などを活用し、新たな出会いやビジネスマッチングの機会を創出します。

参加方法

対象： 宇都宮市内外問わずスタートアップ、中小企業、大手企業、行政、大学、金融機関、投資家、メディアなど、多様な立場の方々

参加費： 無料（要事前登録）

お申込み方法： 以下お申し込みフォームからご登録をお願いいたします。

https://uid2026.peatix.com

本件に関するお問い合わせ先

＜お問い合わせ＞

UTSUNOMIYA INNOVATION DAY 2026運営事務局 （株式会社アルファドライブ内）

担当：岩片一真

連絡先：utsunomiya.openinnovation@alphadrive.co.jp

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp

＜本リリースについてのお問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ AlphaDrive REGION

広報担当 ad.region@alphadrive.co.jp