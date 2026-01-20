【軽井沢 浅間プリンスホテル】フレンチシェフの創作おでんや信州食材を使ったあつあつの鉄鍋パスタなどを販売　朝から晩まであったかメニューで過ごす冬の軽井沢

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢 浅間プリンスホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢、総支配人：影山裕子）では、冬の軽井沢での滞在をより心地よくお楽しみいただけるよう、「冬季限定あったかメニュー」をご用意しました。温かい料理の数々が、寒さの厳しい軽井沢の冬にやさしく寄り添い、食のひとときを通して、暖かな滞在体験をお届けします。

軽井沢 浅間プリンスホテルでは、冬の軽井沢での滞在をより暖かくお楽しみいただける「冬季限定あったかメニュー」をご提供します。なかでも、朝食ブッフェの「おでん」は、冷え込む朝に身体をやさしく温める、冬ならではの一品です。

和風・洋風の二種類の出汁を日替わりでご用意し、具材はその日の出汁に合わせてシェフが日替わりでセレクト。ご連泊のお客さまにも、毎朝異なる味わいをお楽しみいただけます。

和風は、出汁の旨みが具材にじんわりと染み渡る、朝食にもなじむやさしい味わい。洋風は、トマトのほどよい酸味にサフランの香りを添えた、彩りと香りを楽しめる仕立てで、朝のブッフェに新鮮なアクセントを添えます。

湯気とともに立ちのぼる香りに包まれながら、心まで温まる一日の始まりをお過ごしください。

そのほかにも、鉄鍋で提供するあつあつパスタや、冬にぴったりのあったかデザート、香り豊かな新作ホットドリンクなど、冷え込む季節にうれしいメニューを取り揃えました。さらに、ディナータイムにはシェフのフランベのパフォーマンスが楽しめる特別ディナーのほか、木・金曜日限定で暖炉のそばでくつろげる「暖炉カフェ」も開催いたします。

朝から晩まで、温かい料理とともに、冬の軽井沢ならではのくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。

「冬季限定あったかメニュー」 概要

販売期間 ： 2026年2月28日(土)まで

場 所 ： 軽井沢 浅間プリンスホテル1階「ダイニング ブルーム」

営業時間 ： 朝食 7:00A.M.～10:00A.M.（L.O.9:30A.M.)

ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.（L.O.8:30P.M.)

料 金 ： \1,000～\18,000

詳細は、公式Webサイトより https://www.princehotels.co.jp/asama/restaurant/dining/

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(13％)を加算させていただきます。※当レストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

冬季限定あったかメニュー

朝おでん（和風出汁）■朝食ブッフェ「フレンチシェフがつくる朝おでん」 おとな：\3,500 7～12才：\2,400 4～6才：\1,400

この冬、朝のひとときをやさしくあたためる一品として、朝食ブッフェにおでんが登場。味わいの異なる和風・洋風、二種類の出汁を日替わりでご提供し、その日の出汁に合わせた具材とともにお楽しみいただけます。和風おでんは、出汁の旨みをじっくりと染み込ませ、素材本来の味わいを引き立てた、素朴で奥行きのある仕立てに。朝食にもなじむ、やさしく上品な味わいが特徴です。洋風おでんは、トマトのほどよい酸味とサフランの香りが広がる、彩り豊かな味わいが特徴です。

2種のあつあつパスタ■2種のあつあつパスタ \3,500

・乾塩ベーコンと軽井沢産のアメーラトマトのボロネーゼ

生パスタ「リングイネ」を使用した、もちもちとした食感が魅力の一皿。ソースとの絡みが良い平打ち麺を、熱々の鉄鍋で仕上げてご提供することで、出来立ての美味しさを最後までお楽しみいただけます。湯気とともに立ち上る香りが食欲をそそる、寒い季節に嬉しいパスタメニューです。

・信州茸と信州サーモンのクリームパスタ

信州産の茸と信州サーモンを煮込んだコク深いクリームソースの一皿。仕上げには、火入れにこだわったサーモンをのせ、イタリア産レモンの香り豊かなオリーブオイルを加え、まろやかな味わいの中に爽やかなアクセントを添えています。

素材の旨みと香りが調和する味わいの一品です。

レトロフルーツグラタン■レトロフルーツグラタン \3,000

苺やブルーベリーなどの彩り豊かなフルーツに、やさしい甘さが特徴の栗蜂蜜を合わせたフレンチトースト。

卵黄を使用したコクのあるサバイヨンクリームをたっぷりとかけ、オーブンで香ばしく焼き上げました。果実の甘酸っぱさと、とろりとしたクリームの口どけが重なり合う、昭和の喫茶店やホテルのデザートを思わせるどこか懐かしい味わいです。

4種の新作ホットドリンク■4種の新作ホットドリンク ノンアルコール：1杯 \1,000 アルコール：1杯 \1,200

・ホットストロベリーレモネード（ノンアルコール）

レモンの爽やかな酸味と香りに、蜂蜜の甘さとストロベリーの風味を加えた“ホッ”と温まる1品です。

・ミルクココア（ノンアルコール）

カカオのほろ苦さとミルクのまろやかさが重なり合う、程よい甘さに仕上げました。

・ホットワイン（アルコール）

甘口赤ワインにシナモンや柑橘のフルーツを入れたホットカクテルです。

・アマレットコーヒー（アルコール）

ホットコーヒーに杏仁を主原料にしたアーモンドのように甘く香ばしいアマレットリキュールと生クリームを浮かべたホットカクテルです。

炎のロッシーニ flambe■ディナーコースメニュー 炎のロッシーニ flambe（フランベ） 1名さま \18,000

シェフがゲストの目の前でメインディッシュのフォアグラをフランベし、香ばしく仕上げた一皿を提供する平日1組限定の特別なコースです。立ち上がる炎と香りを五感でお楽しみください。

「暖炉カフェ」イメージ木・金曜日限定 「暖炉カフェ」 営業時間 7:00P.M.～10:00P.M.

館内では冬の夜をゆったりと過ごしていただける空間づくりにも取り組んでいます。

ホテルロビーには、薪をくべる暖炉があり、炎のゆらめきや、ぱちぱちと薪がはぜる音に包まれながら、心までじんわりと温まる冬ならではのひとときをお楽しみいただけます。木・金曜日の夜には、暖炉のそばでコーヒーを無料のセルフサービスにてご提供。

食後やくつろぎの時間に気軽にお立ち寄りいただけます。

◎お客さまからのお問合せ

軽井沢 浅間プリンスホテルTEL：0267-48-0001

公式 Web サイト https://www.princehotels.co.jp/asama/

冬のご滞在に関する情報はこちらよりhttps://www.princehotels.co.jp/asama/plan/asama-warmth/